Primeras máquinas en La Rosaleda para las obras del Mundial 2030

Las actuaciones en el proyecto de remodelación de La Rosaleda de cara al Mundial 2030 van a ritmo pausado, pero se siguen produciendo. Las instituciones trabajan en aspectos administrativos y burocráticos y esta semana, por primera vez, se ha visto maquinaria en los aledaños del estadio con vistas a esas obras que tienen convertir el feudo blanquiazul en una de las sedes de la cita mundialista que organizarán conjuntamente España, Portugal y Marruecos.

Maquinaria en La Rosaleda

Los trabajos comenzaron este lunes. Concretamente, para hacer una catas en el suelo para estudiar el terreno donde deben llevarse a cabo los trabajos de remodelación del estadio. Los operarios han estado realizando trabajos en el parking de La Rosaleda, entre el campo principal y el Anexo, y ahora en los próximos días se moverán a otros puntos del entorno del estadio, en lo que parece un paso más hacia adelante en unas obras que deberían comenzar, como muy tarde, entre finales del 2025 y principios del 2026. Hay que recordar que el estadio debería estar listo para 2029, un año antes del Mundial.

Plazos ajustados

"Me preocupa el tema. Si no actuamos con rapidez, no llegaríamos a tiempo", dijo el alcalde Francisco de la Torre hace varias semanas sobre los plazos ajustados con los que se cuenta para que la reforma esté terminada en tiempo y forma según exige la FIFA. Se siguen realizando estudios de todo tipo, se sigue buscando financiación privada para que las arcas públicas no tengan que soportar todo el coste de la operación -más de 200 millones de euros-, pero hasta ahora no se había visto ninguna máquina en el estadio.

Semanas atrás, diversas informaciones aparecidas en medios nacionales sobre la posibilidad de cambios o reducción en las sedes por parte de la FIFA causaron mucho revuelo. Desde ciertos sectores se dudó de Málaga como sede, pero las instituciones públicas dueñas del estadio -Ayuntamiento de Málaga, Diputación Provincial y Junta de Andalucía- salieron al paso con un duro comunicado para despejar todas las dudas del compromiso de Málaga con el Mundial 2030.

Málaga fue elegida oficialmente como sede en el congreso extraordinario de la FIFA celebrado a finales del 2024. Y las instituciones están dispuestas a hacer todo lo posible por que se haga realidad. La condición es esa, la remodelación de La Rosaleda para aumentar su aforo por encima de los 40.000 espectadores y que cumpla con la normativa de la FIFA para un evento de tal calibre. Los plazos son muy ajustados, pero se confía en llegar a tiempo. Para ello se siguen dando estos pasos previos al comienzo como tal de las obras.