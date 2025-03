Pellicer: "Hay que levantarse como hemos hecho hasta ahora"

El Málaga CF afronta un partido crucial este sábado en Albacete y Sergio Pellicer salió a rueda de prensa a dos días de la cita intentando dar un mensaje tranquilizador de cara al choque y a lo que le queda por delante al equipo blanquiazul en este tramo final de competición. "Venimos de una derrota dolorosa, pero no hay que quitar el contexto de lo que el está haciendo", aseguró. "Están haciendo una temporada muy buena. Hay que levantarse como hemos hecho hasta ahora", añadió.

Estado anímico del vestuario

"Creo que tenemos que tener equilibrio. Esto va de estado de ánimo. Venimos de una derrota dolorosa, pero no hay que quitar el contexto de lo que el equipo está haciendo. Nos viene un partido muy difícil. Merecieron mucho más en Burgos. De local hicieron su partido más completo del año. Espera un partido de mucha concentración. Veo bien al grupo. Están haciendo una temporada muy buena. Nos quedan 12 partidos, 36 puntos. Nuestra exigencia debe ser eso. Hay que levantarse como hemos hecho hasta ahora. Esa capacidad de lucha y entrega siempre la hemos tenido. Tenemos que cambiar mecanismos. Lo más importante es focalizarse en el plan de partido para conseguir los tres puntos".

Nerviosismo

"Es normal. Hagamos memoria... el partido del San Fernando del año pasado... Yo entiendo a la gente. Es una afición grande y exigente. Creo que no merecimos perder, aun no haciendo buen partido. Vamos a sufrir el doble ahora. Para sacar los resultados, tienes que alejar la mente del resultado. Focalizarte en el trabajo. Todos los equipos pasamos por eso. El aficionado de aquí ha vivido Champions hace poco. Isco, Caballero, Demichelis, Pellegrini de entrenador... Juntos somos más grandes. Esa es la clave, hemos demostrado que podemos sacar muchos más puntos".

Momento complicado

Loren es de las mejores cosas que ha pasado por Málaga. Es un trabajador y una persona noble. Esto no viene por perder contra el Cádiz. Si nos ponemos a mirar lo que hacen los demás, no estamos preparados para cosas importantes. Teníamos un equipo joven, pero no había inexperiencia. Somos un Málaga recién llegado, podemos hacer mucho más. En eso estamos. El Málaga se merece estar en Primera, pero esto tiene un proceso".

Creación de juego

"Somos de los que más posesión tiene de la categoría. Pero tenemos que ser más verticales. Nos falta jugar más rápido, encontrar al punta, sacar más centros. Creo mucho en el trabajo. En eso estamos, somos conscientes de que tenemos que mantener la concentración y la atención. El Cádiz no nos llega y por una mala ubicación nuestra... Es lo que me preocupa. Tenemos que tener más agresividad en el área rival".

Cambio de chip

"La semana de San Fernando fue una de las más difíciles a nivel personal. Se generó muchas dudas. No quiero que perdamos la alegría. Que salgamos a disfrutar, a competir y no piensen en lo que va a pasar después. Esa es la mentalidad. Si no, vas con el freno de mano. Hemos sido capaces de empatar un 2-0 en Almería. De meter dos goles en cinco minutos en Tarragona. Nos está costando ganar, pero no podemos perder la energía y el ADN".

Tramo final de LaLiga

"Nos queda un mundo a todos los equipos. Vamos a pensar que podemos hacer lo máximo posible. Tengo memoria. Esto es así. Había que echar al entrenador, y subimos. Lo que hagamos nos pondrá en nuestro lugar. Vamos a trabajar el partido. Queremos los tres puntos para ir avanzando. Para eso estamos, hay que ser valientes en ese aspecto".

Juanpe e Izan

"Juanpe hizo un partido muy bueno. Hasta que apareció el cansancio. Estuvo muy bien con Izan a nivel defensivo. Creo que es un jugador que hemos recuperado. Ha tenido mala suerte con las lesiones. Izan da pasos hacia adelante. Trabajo de hormiga. Nos da variantes. Ahora tenemos a Luismi. Podemos jugar con 3, con 2, con mediapunta… Tener esa variedad es importante".

Rival

"El Albacete llegó aquí líder en la cuarta jornada. Ha mejorado muchísimo en ataque posicional. Tiene variantes, con salida de 3, con los laterales. Es un equipo muy intenso. Hizo su mejor partido contra el Cádiz. Y en Burgos es un fallo de concentración de 20 segundos. Nos vamos a encontrar un equipo peligroso en las transiciones. Tenemos que controlar las emociones".