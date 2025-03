Alberto González, sobre el Albacete-Málaga CF: "Es el partido más importante de la temporada"

Alberto González, entrenador malagueño del Albacete, habló en la previa del encuentro de este sábado frente al Málaga CF en el Carlos Belmonte y definió al conjunto blanquiazul como un "equipo joven, con desparpajo y talento". Se enfrentan dos equipos separados por dos puntos en la tabla, que luchar por alejarse de la zona baja y el técnico de los manchegos lo tiene claro: "Es el partido más importante de la temporada".

Palabras sobre el Málaga CF

"Está sacando muchos empates. Es lo que le está privando de estar más arriba. Le han generado bastante y su portero es el más determinante de la categoría. Es una gran entidad, pero es un recién ascendido. Equipo joven, con desparpajo y con talento".

Importancia del partido

"Es el partido más importante de la temporada. Siempre el siguiente es el más importante de todos. No me planteo en negativo las cosas. Puede pasar que el arranque no sea bueno, que el Málaga juegue mejor, pero es parte del partido. Intentaremos que el equipo conecte desde el primer minuto, estar con la gente y pensamos en positivo para que vayamos de la mano en pro de una victoria que nos vendría fantástico".

Empuje del Carlos Belmonte

"Como en todas las aficiones, hay gente más positiva y negativa. La gente irá al campo y empujará a tope. El equipo y la afición irán de la mano y seguiremos haciendo del Belmonte un fortín".

Christian Kofane

"Lo de Kofane es brutal. Es un chico joven que lleva poco tiempo jugando al fútbol. Tiene muchas cosas a mejorar, pero su potencial es enorme. Es su primera experiencia jugando en categoría senior. Está dando continuidad a muchas acciones, presiona bien, en el área crea peligro… El día en el que pula detalles, como le pille en el campo, cuidado".

Un año en el banquillo del Albacete

"Es un análisis profundo que podríamos estar un rato. Mirando por encima, puedo decir que el año pasado veía un equipo más maduro, consolidado. Fruto de un trabajo previo y nosotros aprovechamos eso para ajustar ciertos detalles que nos dieron un éxito enorme. Este año tenemos un proyecto nuevo, con nuevas ideas, mucha gente joven. Tenemos más obstáculos de lo habitual. Nos faltan esos pequeños detalles, con cuatro o cinco puntos más lo veríamos todo de otra manera. Trataremos de que cuando lleguemos a esas últimas 10 jornadas tengamos más puntos que el año pasado. Todo esto con la vista en seguir construyendo".