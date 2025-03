Albacete - Málaga CF: Duelo directo por un mismo objetivo

La tranquilidad del Málaga CF y de su afición va a depender, en buena parte, de lo que ocurra este sábado, a partir de las 16.15 horas, en el Carlos Belmonte. La parte baja de LaLiga Hypermotion se ha comprimido y el conjunto blanquiazul necesita volver a sumar en su visita al Albacete para que el nerviosismo no se apodere de todo lo que rodea al equipo. No es un partido límite, pero sí muy importante. Una victoria de los de Pellicer despejaría las dudas surgidas tras la derrota frente al Cádiz y le haría subir en la tabla y aumentar la ventaja con el descenso si el Eldense falla.

Igualdad en la tabla

Basta con echar un ojo a la clasificación para darse cuenta de la trascendencia del partido. El Málaga CF es 15º con 39 puntos, mientras que el Albacete es 17º, con 37. Ambos aventajan en cinco y tres puntos, respectivamente, al descenso, que marca el Eldense con 34. La ‘resurrección’ del Eldense ha apretado notablemente la lucha en la parte baja de la tabla, y el objetivo de blanquiazules y manchegos no es otro que huir de ahí cuanto antes. Es un partido con varios premios en juego: los tres puntos que puedes sumar, los que no sumaría tu rival y, además, poder llevarse al average particular en caso de empate a puntos -el Málaga CF ganó por 2-1 en la primera vuelta en La Rosaleda-.

Altas y bajas

El conjunto blanquiazul afronta este crucial partido con dos muy buenas noticias. Recupera a Nelson Monte y Luismi tras cumplir sanción frente al Cádiz. Ambos apuntan al once. Habrá que esperar para saber si es Pastor o Galilea el que actúe junto al portugués en el centro de la defensa y para conocer el o los acompañantes de Luismi en el centro del campo. Izan Merino y Juanpe son las opciones más probables. Ramón, Haitam, Dani Lorenzo y Manu Molina, por lesión, y Sangalli, por decisión técnica, son las ausencias del equipo para la visita al Carlos Belmonte.

Además de las inclusiones de Nelson Monte y Luismi, puede haber más variaciones en el once. Lobete y Dioni podrían regresar al frente de ataque, lo que haría caer a Ochoa y Baturina, y siguen las dudas de la banda izquierda con Antoñito, Kevin y Rahmani como candidatos.

Rival

El Albacete, por su lado, tiene las ausencias del lateral Javi Rueda y del portero Cristian Rivero, mientras que podría regresar Higinio, aunque no será de la partida. Jaume Costa también está prácticamente descartado. Alberto González, entrenador malagueño de los manchegos, es consciente de la «importancia» del partido ante un rival en su misma situación. Su equipo viene de perder en Burgos (1-0) en otro encuentro con características similares y necesitan reaccionar para no verse en una situación delicada.

Llega el momento de la verdad, la hora de los valientes. 12 jornadas para el final, empiezan los partidos donde cada punto es vital para lograr el objetivo. La tranquilidad del Málaga CF pasa por no perder, como mínimo, en Albacete, antes de que un desahuciado Racing de Ferrol visite La Rosaleda. Toca puntuar para alejar fantasmas.