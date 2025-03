Pellicer: "Pedir disculpas porque no hemos estado bien"

Sergio Pellicer compareció ante los medios después de sumar una dura derrota ante el Albacete (2-0). El entrenador del Málaga CF se mostró muy descontento, pidiendo disculpas a la afición por el papel del equipo, pero quiso mandar un mensaje claro: "Sacar análisis, pero no volvernos apocalípticos".

Balance

"Pedir disculpas porque no hemos estado acertados, no hemos estado bien, sobre todo esos primeros 20 minutos con situaciones en las que se han puesto por delante con muy poco. Luego con las dos expulsiones y a los cinco minutos la expulsión de Izan con 10 contra 9... Son situaciones de atacar con muy pocos espacios. Lo hemos intentado, pero no hemos acertados, el primero yo. Esto es fútbol. La voluntad de los chicos es innegable. A partir de ahí, hacer un análisis muy claro de los primeros 20 minutos y luego preparar los 36 puntos. Sacar análisis, pero no volvernos apocalípticos, es ser conscientes de que no hemos estado bien".

Otra oportunidad perdida

"Nos penalizan con dos acciones de goles. Una en transición, que ya habíamos hablado de las pérdidas buscando profundidad para meter el balón. Nos pillan las transiciones con Morcillo, pero son decisiones. A nosotros se nos podrá achacar cualquier cosa, pero voluntad y actitud... En esos primeros 15 minutos, el gol nos ha desajustado. El otro día, el Albacete recibió un gol en 20 segundos y le costó. Veníamos con muchísima ilusión. Hay que reconocer que no hemos estado acertados, pero no es indigno. Los chicos acaban el partido y lo dan todo. Hay una cosa muy fácil que es echar melones, es cuestión de conceptos de fútbol, de acertar en el plan de partido, en los cambios, en las decisiones de los jugadores... Entiendo todo de la afición, lo entiendo perfectamente. Los primeros que estamos enfadados somos nosotros. Vamos a tener también calma sin hacer análisis apocalípticos. Autocríticos, pero pensando y valorando. El lunes, a preparar el partido de Ferrol. Más allá de que esté yo o no, no podemos perder la magia de La Rosaleda, es la que nos hizo ascender, la magia de La Rosaleda es la que nos hizo hacer 30 puntos en la primera vuelta. Por favor, que no la perdamos. Que me digan de todo, pero es lo que nos va a dar cuando quedan 36 puntos. El Albacete la ha tenido y nosotros somos los que tenemos que enganchar, somos los primeros responsables".

Inestabilidad del equipo

"El otro día no se cae, son acciones esporádicas. Ahora sí. Desde el inicio, exceptuando la primera acción, el rival ha sido muy superior. Es donde tenemos que analizar, buscar y entender por qué ha pasado. Pueden ser acciones de sorpresa, eran acciones de profundidad y meter el balón dentro, y nos han pillado. Sabíamos el perfil de Morcillo. A la siguiente jugada, otra vez que nos pillan en transición. Tenemos que seguir trabajando desde la máxima humildad, el máximo respeto y el máximo cariño".

La afición del Málaga pobló el Carlos Belmonte. / LaLiga

Plan de partido

"El plan de partido es apretar desde el primer momento. Hemos tenido los extremos a pierna natural para tener profundidad. Por eso hemos cambiado el perfil con los centros laterales. Es cierto que no ha salido porque en la primera jugada hay que amenazar el espacio y nos pillan. Entiendo el enfado, no he sabido transmitir sangre en los ojos. Parece que hay golpearse dos veces. Mis equipos serán los que sean, pero la intensidad es innegociable. No he tocado la tecla para salir con ese nivel de concentración, que es prestar atención voluntariamente. No te lo tienen que decir, pero no lo he sabido transmitir. Defiendo a los chicos. Tienen una voluntad y un trabajo enorme. Por favor, que ayuden a los jugadores, van a venir otros partidos con derrota. No podemos perder nuestra identidad, hay que volver a recuperarla".

¿Está Pellicer preocupado?

"Estoy ocupado con la vuelta. He hablado con los chicos después del partido, les he dado todo mi apoyo. Somos personas, asumo toda la responsabilidad y a pensar en ganar al Ferrol. Ya llegará el momento de sufrir, siempre me voy a manejar en el equilibrio. No puedo venir aquí con 180 pulsaciones y transmitir mi enfado. Representamos a muchísima gente y hay que hacer entender el enfado, tragar veneno, aprender y trabajar para mejorar".

Mensaje a la afición

"Los entiendo, le doy las gracias porque siempre están. Sé y tenemos esa empatía por el club en el que estamos. Hemos tenido un mal día, entiendo todo lo que se pueda decir. Nosotros gestionamos emociones, hay gente que trabaja y gana muy poco dinero, y se lo gasto viniendo al Málaga. Esto es una cuestión de todo, de reconocimiento mío, de los jugadores y del club que se ha generado algo tan grande que ahora pasa como el Madrid y el Barcelona. Parece que es todo mal. Pedir perdón, pero les digo que quedan 12 partidos. Podemos ser nuestro peor enemigo. Recordar también de dónde venimos y que nos hemos levantado. Este grupo de jugadores se ha levantado".

El descenso aprieta

"¿Asustarse? Te asustas cuando vives la muerte, hay que estar ocupado, asustados no. Hace nada veníamos de dos victorias, ahora perdemos, viene de lo precedido de las tres derrotas consecutivas... Por eso digo que el cómo hace mucho, eso es lo que entiendo. Puedes perder, por eso me siento triste y responsabilizado por lo que represento en mi cargo. Como sé que todo es tan volátil, tenemos que cambiar la dinámica lo más rápido posible. Delante de nuestra gente es muy importante la magia de La Rosaleda".

Actuación arbitral

"El partido se vuelve loco a partir de las dos expulsiones. A los cinco minutos viene la de Izan. Al final, ellos, que son los que controlan todo, no quieren que las cosas ocurran como han ocurrido. No tengo ningún tipo de excusa porque son acciones en las que había que expulsar. Que le sirve de aprendizaje a Izan, ser joven no te exime de la responsabilidad".

Juventud

"Creo que no, yo los veo fuertes. El año pasado que estábamos en Primera RFEF, la gente nos trataba como estrellas. Ahora me van a querer matar, esto es fútbol, hay que darle la vuelta, no es todo paz y amor. Es un momento de frustración, tendremos que levantarnos. Ahí no va la juventud, va la mejora de cada uno. Ahí sí que no estoy preocupado. Hay responsabilidad y mentalidad en el grupo para dar ese paso adelantado".

Cambios

"Estás con un jugador más, es mejor, pero se había vuelto un poco loco tras los 20 minutos. Hemos tenido situaciones con Roko o Kevin, no sé cuántos centros y no ha pasado nada. El gol te llevaba al siguiente, era el estado emocional. Atacábamos contra nueve jugadores en área, no hemos estado acertados. Se van a levantar. Pedir perdón a la afición, el máximo cariño y la máxima empatía. Vamos a salir todos juntos".