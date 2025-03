El Málaga CF se queda a cuatro puntos del descenso

El Málaga CF ve de nuevo recortada su ventaja frente a los puestos de descenso. Tras la derrota de este sábado en Albacete, los blanquiazules quedaban pendiente de lo que ocurriese en el Eldense-Mirandés para saber su colchón. Y la renta se ha visto reducida en otro punto tras el empate que ha dejado el duelo en el Pepico Amat. Ahora, la diferencia entre los de Pellicer y la zona roja es de 4 puntos, a falta de 11 jornadas para la conclusión de LaLiga Hypermotion.

El Mirandés estuvo muy cerca de hacerle un gran favor al Málaga CF. Y al final se quedó en 'favorcillo'. Los de Lisci llegaron a estar 0-2 en la segunda mitad, pero el Eldense finalmente rescató un punto, con un tanto de penalti en el minuto 97 (2-2). Esto hace que los de Oltra, equipo que marca la zona de descenso, alcancen los 35 puntos, a uno de la salvación y a cuatro de los blanquiazules. El equipo en mayor peligro ahora es el Zaragoza (36 puntos), que este mismo domingo ha destituido a su entrenador y su director deportivo. Y el siguiente en la lista ahora mismo es el Málaga.

Próxima jornada, clave

El próximo sábado está marcado en el calendario blanquiazul. El Málaga CF recibe en La Rosaleda (18.30 horas) al Racing de Ferrol, equipo que tiene pie y medio en Primera RFEF. Con solo 23 puntos en su casillero, está a una enorme distancia de 13 puntos de la permanencia. Y en el turno anterior (16.15 horas), el Eldense visita al Elche en el derbi alicantino, una salida muy complicada frente a uno de los conjuntos que está en la lucha por el ascenso.

El Málaga CF saltará al campo pocos minutos después de que finalice el del Eldense, conocedor del resultado y sabiendo si tendrán ante sí la oportunidad de ampliar esa ventaja o si están obligados a ganar para mantenerla.

Average particular

El duelo particular entre el Málaga CF y el Eldense aún no está definido, porque tienen que verse las caras en el Pepico Amat en la jornada 39. Los de Pellicer ganaron por 3-0 en la primera vuelta, así que muy mal lo tienen que hacer en su visita a Elda para no conservar esa ventaja en el enfrentamiento directo en caso de empate a puntos.

No lo tiene también frente a otros rivales directos. Lo perdió frente al Albacete al caer por 2-0 el sábado (ganó 2-1 en La Rosaleda); también lo tiene perdido contra el Zaragoza; igualado ante el Dépor (los gallegos están mucho mejor en el average general) y lleva encajado un 2-0 de la ida ante un Castellón que todavía debe visitar Martiricos.