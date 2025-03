Herrero: "Que sigan creyendo en este grupo que ha dado tantas alegrías"

Alfonso Herrero es una voz más que autorizada en el vestuario del Málaga CF. Desde la Fábrica de Cervezas San Miguel atendió a los medios de comunicación y quiso lanzar un mensaje de "tranquilidad" en el momento más complicado de la temporada para el equipo blanquiazul, a 4 puntos del descenso tras una dura derrota en Albacete. El portero blanquiazul hizo autocrítica por la actuación en el Carlos Belmonte y mira ya al futuro para sacar adelante el partido de este sábado ante el Racing de Ferrol: "Partido muy importante, por cómo está la clasificación. Somos conscientes de ello. Estamos con ganas de demostrar y dar una alegría a la afición".

Estado anímico tras la derrota

"Estamos fastidiados. Teníamos muchas ganas de conseguir los tres puntos, por cómo se están dando las últimas jornadas. Están apretando desde abajo. Ya ha pasado. Estamos con tranquilidad y con ganas de ganar este fin de semana. Hay que estar tranquilos. El equipo tiene argumentos para competir cada partido. Hemos competido contra equipos de un gran nivel. Tenemos que hacer autocrítica, tener claro en qué hemos fallado. Nos ha dolido mucho, por las circunstancias del partido. Con ganas de que llegue el fin de semana".

Mala racha

"Me gusta relativizarlo todo. Hay partidos y partidos. Contra el Cádiz, pese a no ser un gran partido nuestro, tampoco del rival. Se encontraron con ese gol en los últimos 10 minutos. Fue un castigo demasiado grande. El otro día no estuvimos bien, todos lo sabemos, estábamos muy fastidiados. No es un mensaje de pesimismo, si no conciencia. Hay dinámicas, hemos bajado en estos dos partidos. Tenemos un partido ante un rival que podemos conseguir la victoria y tenemos que ir con toda la humildad".

Sergio Pellicer

"Lo veo bien. Es un tío que mantiene la cabeza fría en los momentos más positivos como en estos momentos. Conocemos la categoría, él conoce al vestuario. Hay que gestionar emociones. Es normal que haya altibajos y todo vaya en función de la ola. Nuestro trabajo está en mantener la calma para que todo ese trabajo no se caiga en un momento de presión. Después del partido el primer mensaje fue de tranquilidad y que el próximo partido va a ser importante. Cada fin de semana es una oportunidad. La tenemos que preparar bien".

Seguridad defensiva

"Es el primer paso. Tenemos que ver qué está fallando. Elementos más tácticos que de actitud. No me gustaría que se pusiese en duda la actitud. Lo veo en el día a día. Los compañeros sufren las derrotas. Tenemos que ver en qué hemos fallado en cierta situaciones, aspectos a mejorar. Y cabeza fría. Hay dinámicas también en ese aspecto, nos tenemos que mirar al ombligo".

Mensaje a la afición

"Es normal que estén enfadados, lo entendemos. Hacemos nuestro trabajo desde la tranquilidad, serenidad, humildad... y seguir entrenando. Que sigan creyendo en este grupo que ha dado tantas alegrías. Hemos llegado hasta aquí con esfuerzo y unión de equipo, club y afición. Creo que es la mejor manera de seguir sacando puntos y tener un fin de temporada estable y bueno para todos es esa unión".

Plantilla joven

"Hay un equipo joven, ha habido lesiones, de todo. Los jóvenes están teniendo protagonismo, creo que es algo bueno también. Hay ciertos momentos que esa inexperiencia nos puede jugar una mala pasada. Siendo jóvenes he cometido errores de los que se aprenden. Es importante que los veteranos demos ese paso adelante para arropar a los compañeros en situaciones como las de ahora. No es una gran alarma, confío ciegamente en mi equipo. Que seamos capaces de poner los pies en el suelo y que tenemos que tranquilidad para afrontar los partidos y lo que venga".