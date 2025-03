La afición del Málaga CF responde a la llamada de Pellicer

La Rosaleda es el estadio por excelencia de esta temporada plagada de históricos en Segunda División. Con 375.872 espectadores totales y 25.058 de media, el Málaga CF lidera cualquier clasificación de asistencia por delante de otros equipos con mayor capacidad sea el partido un viernes, un domingo a las 21.00 horas, haga un sol radiante o truene. Una demostración de fidelidad que afronta este fin de semana la prueba más importante hasta el momento.

El equipo de Sergio Pellicer se cita este sábado, desde las 18.30 horas, con el primer partido de la temporada con aires de final. El conjunto blanquiazul cumplió por encima de las expectativas hasta final de 2024, pero el 2025 ha ido complicando la tranquilidad y La Rosaleda calienta motores para un partido contra el Racing de Ferrol que debe servir como punto de inflexión. En el césped y también en la grada, donde ya se prepara una olla a presión para comenzar el partido con un 1-0.

Acciones para el sábado

Los datos de asistencia demuestran que el malaguismo nunca defrauda y mucho menos lo va a hacer ahora que el equipo le necesita. Por eso, son muchas las peñas del club las que ya se han movido a través de las redes sociales para hacer un llamamiento a los aficionados y que el encuentro comience en las gradas mucho antes del pitido inicial del árbitro, preparando así una cita que aliente a los jugadores desde el entrenamiento.

Una de las acciones que se está impulsando viene anunciada por el Frente Comepipas y la Peña Malaguista Benamiel, donde animan a todos los aficionados a acudir 45 minutos antes a La Rosaleda. «¡Es hora de demostrar nuestro apoyo incondicional! Vamos a rugir desde que salgan a calentar», anuncian en sus redes sociales.

LLamamiento de Pellicer

Pellicer no tardó en enviar un mensaje tras la catástrofe vivida en Albacete: «No podemos perder la magia de La Rosaleda, es la que nos hizo ascender, la magia de La Rosaleda es la que nos hizo hacer 30 puntos en la primera vuelta. Por favor, que no la perdamos. Que me digan de todo, pero es lo que nos va a dar cuando quedan 36 puntos. El Albacete la ha tenido y nosotros somos los que tenemos que enganchar, somos los primeros responsables», a lo que añadió: «Como sé que todo es tan volátil, tenemos que cambiar la dinámica lo más rápido posible. Delante de nuestra gente es muy importante la magia de La Rosaleda».

Son vitales los tres puntos ante el Racing de Ferrol y el estadio de Martiricos ya sabe lo que es ganar apretando desde las gradas. No hay que retrotraerse mucho en el tiempo para recordar en Primera RFEF aquella segunda parte en la eliminatoria del play off contra el Celta Fortuna o la final por el ascenso en Málaga contra el Nàstic de Tarragona.

El Málaga CF solo ganó en La Rosaleda contra el Tenerife. / Álex Zea

Un 2025 aciago en casa

Pues ese mismo pulmón es el que va a necesitar el equipo porque el 2025 no está siendo un año de notables alegrías en La Rosaleda. La segunda vuelta ha terminado por complicarle la vida al Málaga CF y mucha culpa la tiene el rendimiento del equipo como local. De los cinco partidos que se han disputado en Martiricos, solo el del Tenerife acabó en victoria (1-0). Sí que se sumó ante el Deportivo de La Coruña con el estreno goleador de Chupete (1-1) o contra el Levante (1-1), pero el Real Zaragoza (1-2) y el Cádiz (0-2) consiguieron salir con una victoria.

Se lanzó la llamada y la respuesta no ha podido ser más rápida. Ahora toca hablar sobre el campo para enderezar el rumbo. n