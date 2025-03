El Huesca-Málaga CF, con el Cautivo en la calle

LaLiga ha dado a conocer los horarios de la 35ª jornada de LaLiga Hypermotion y ha colocado el partido del Málaga CF en Huesca el lunes 14 de abril, Lunes Santo, a las 20.30 horas.

El conjunto blanquiazul deberá desplazarse al Alto Aragón en plena Semana Santa, en otro encuentro que será importante para seguir sumando puntos en busca de la permanencia. En el partido de la primera vuelta celebrado en La Rosaleda, los de Pellicer se impusieron por 1-0.

La patronal no suele tener muy en cuenta estos aspectos, sobre todo si el partido no se juega en Málaga y no hay problemas de seguridad. Pero muchos seguidores blanquiazules, además cofrades, se han echado las manos a la cabeza, tendrán que elegir durante dos horas entre ver al Cautivo y al resto de Hermandades que salen el Lunes Santo o disfrutar y sufrir con un nuevo partido del Málaga CF en uno de los días grandes de la Semana Santa malagueña.

Próximas jornadas del Málaga CF

Jornada 32. Sábado 22 de marzo, 18.30 horas: MÁLAGA CF-Racing de Ferrol

Jornada 33. Domingo 30 de marzo, 16.15 horas: Real Oviedo-MÁLAGA CF

Jornada 34. Domingo 6 de abril, 18.30 horas: MÁLAGA CF-Córdoba

Jornada 35. Lunes 14 de abril, 20.30 horas: Huesca-MÁLAGA CF