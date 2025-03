Pellicer: "Cuando estamos juntos, somos un equipo muy difícil"

Sergio Pellicer no quiere ningún tipo de confianzas ante un equipo que "tiene su última oportunidad aquí". El Málaga CF necesita ganar sí o sí este sábado al Racing de Ferrol y quiere que todo el mundo sea consciente de la "dificultad" del partido. "Que no faltemos el respeto, que no pensemos que va a ser fácil", aseguró. Además, confirmó la presencia de Manu Molina, al menos, en la convocatoria. "Va a poder estar. Decidiremos dependiendo de las situaciones. Es un guerrero más que vamos a tener".

Mentalidad durante la semana

"Solo acabar el partido, tras la rueda de prensa, nada que lamentarse. No olvidar para que no vuelva a suceder. Con muchas ganas de romper esa barrera de eso 40 puntos. Conseguirlo. Veo bien a los chicos. Tenemos que tener esa seguridad mental, con nuestras virtudes y defectos. La tenemos que transmitir. Tenemos que enganchar a la gente. Hay que ser autocríticos, pero nada de quejarse. Aprender de lo que nos hemos equivocado".

Racing de Ferrol

"Tiene su última oportunidad aquí. Es lo complejo. Volvemos al inicio, debutamos allí. Había incertidumbre. Sus dos últimas victorias son fuera de casa. Ganó el último partido que ha perdido el líder. Han cambiado de entrenador. El otro día jugó con dos puntas. Que no faltemos el respeto, que no pensemos que va a ser fácil. Estoy muy metido en eso. Somos valientes y atrevidos. Ojalá poder dar una victoria a nuestra gente".

Dificultad del partido

"Me da la sensación de un partido trampa. No hay que preocuparse por el futuro, el presente es Ferrol. Tenemos que ser conscientes de la dificultad de conseguir la victoria. Que seamos agresivos, intensos, lo que no fuimos en Albacete".

Transmitir a los jugadores

"Tenemos que asumir lo que ocurrió en los primeros 20 minutos. Entiendo el enfado. Peor es imposible en ese momento. Hacemos el análisis, he insistido mucho en cómo conseguir los goles. Estábamos con un jugador más, es el partido que más centros hacemos, que remates realizamos, de una manera mejor o peor. Tenemos que reestructurarnos bien tras pérdida. Tenemos que mejorar. Es importante la seguridad mental. Hay días que estar mejor o peor. Nos falta esa regularidad para poder dar ese paso hacia adelante. Aún estamos a tiempo. Se nos valora por el último partido. Hay confianza en los chicos, lo hemos demostrado".

Convocatoria de canteranos

"Por perfil de jugadores. Estoy contento con Arriaza, ADN escuela Málaga. Por lo que transmite. Rafa y Alexis nos dan otro perfil al estar Manu. Es posible que estén en convocatoria".

Sangalli

"Fue una decisión táctica. Luismi, Arriaza. Juanpe, Izan. Lobete y Aarón. Son decisiones. Luca es un profesional íntegro. Son decisiones difíciles. Tiene una actitud brutal. Esta semana va a estar y nos va a ayudar. Nadie tiene carta blanca, nadie es salvador. Ellos son la parte importante, son los que van a salir el sábado. Los que lo van a hacer son los jugadores, ahí hay que invertir".

Yanis Rahmani

"El otro día jugaron 11, más seis cambios. Han participado todos en las últimas semanas. Tenemos que sacar el mayor rendimiento a todos, ya no hay que individualizar. No somos un equipo de individualidades. Cuando estamos juntos, somos un equipo muy difícil. Si hay uno que baja o el entrenador no está acertado, somos un equipo muy normalito".

Afición

"Agradecer a la gente. Hay que entender y empatizar. Le hicimos pasar muy mal fin de semana a muchísima gente. Es normal".

Planteamiento del partido

"Puede ser un partido muy parecido al del Tenerife, dependiendo de la altura en la que nos vayan a apretar. Tenemos que tener calma si ocurre cualquier accidente. Hemos demostrado durante todo el año que en resultados adversos, el equipo está vivo. Tenemos que recuperar esa magia. A la gente, decirle gracias. Tenemos que estar a la altura de lo que marca la afición".

Dean Huijsen

"Fui un día al campo del Juval. Estaba allí y lo vi entrenar. Subió siendo cadete a un par de entrenamientos. Sabíamos que se iba a marchar, llegó la Juventus. No era acorde a su edad. Es un trabajo muy importante el de los entrenadores de cantera. Tiene todas las condiciones para marcar un antes y un después. Vi su madurez, no parecía un chico de 14 años".

"El año pasado estuvimos con el Cautivo. Lo que más me impresionó cuando llegué en el año 96 fue la Semana Santa. Somos profesionales, seguramente nos ayudará el Cautivo. Es importante también estar fuera en la Semana Santa. Lo que nos vale es ganar el partido. Aún queda mucho".