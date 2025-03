«Hay que tener tranquilidad, confiar en nosotros mismos y volver a ganar»

Buenas, Carlos. ¿Cómo ha ido la semana después de la derrota en Albacete?

Complicada. Íbamos con la esperanza de ganar y saldar casi la permanencia. A partir de la derrota, a seguir trabajando esta semana y a ganar al Racing de Ferrol

Fue un partido muy extraño por todo lo que ocurrió en la primera parte.

Muy raro, ya por cómo empezamos. 2-0 al minuto 20. 1-0 en el minuto 3. Las expulsiones de ellos, después la nuestra... Todo muy rápido. Pasó rápida la primera parte. En la segunda, intentamos cargar el área con jugadores, no tuvimos muchas ocasiones de gol. Partido extraño, tenemos que mirar lo que nos hace falta y lo que nos pide el partido y darnos cuenta lo que podemos aprovechar del rival.

¿Qué le pasó en ese inicio de partido a un equipo que compite normalmente tan bien como el Málaga?

No sé si salimos dormidos... Hay partidos así, sales y parece que ellos van más rápido, ganan los duelos. Y en otros, al revés, notas que vas con una marcha más, que todo te favorece. Nos tocó vivir ese en Albacete.

¿Qué les ha ido diciendo Sergio Pellicer durante la semana?

Que estamos todavía muy vivos. Tenemos muchas esperanzas. No nos podemos hundir por la derrota. Veníamos de un mes de ganar dos y empatar dos contra equipos de play off. Tenemos que volver a esa dinámica, ser competitivos, morder arriba y crear ocasiones, que es lo que nos faltó en Albacete.

¿El del sábado es el partido más importante de la temporada?

No sé si el más importante, pero siempre el más importante es el que tienes esa semana. Puede decidir bastante el rumbo que vamos a coger en las últimas 10 jornadas.

¿Han notado que ha crecido el nerviosismo en la afición por la situación del equipo en la clasificación?

Es normal. Tuvimos una mala racha también con Zaragoza y Mirandés, per el equipo compitió mejor. Es normal que la gente se ponga nerviosa en estas situaciones, y viendo que venimos de Primera RFEF. Pero desde dentro, club, cuerpo técnico, equipo... creo que estamos tranquilos. Sabemos que en la primera vuelta fuimos un equipo competitivo y lo vamos a volver a ser tarde o temprano.

Todas esas dudas se pueden terminar ganando el sábado. Son más que tres puntos.

Eso es. Los puntos son lo más importante, pero también volver a sentirnos el equipo que hemos sido. Coger la dinámica positiva y enganchar 2-3 victorias seguidas y estar tranquilos en lo que nos queda de temporada.

¿Es de los que mira mucha la clasificación y el calendario?

Sí... Cuando acaba la jornada, siempre lo miras. Lo que veo es que si ganas dos parece que estás cerca de play off y estás salvado y pierdes dos y estas cerca del descenso y te entra la ansiedad. La diferencia con el descenso son cuatro puntos, hemos estado a 10. Pero hay que tener tranquilidad. Ganas dos partidos seguidos, Ferrol y Oviedo, y te metes con 45 puntos. Y volvemos a hablar de play off... Ahora hay que tener tranquilidad, confiar en nosotros mismos. Volver a ganar un partido y que se nos quite lo anterior.

En lo individual, ¿cómo se encuentra?

No es el mejor momento de la temporada, por la dinámica del equipo también. Fastidia también. Esperando volver a ganar, volver a coger confianza y volver a coger el nivel que hemos dado durante 30 jornadas.

Cuando llegó el año pasado, Jokin era el titularísimo en el lateral derecho. ¿Cómo va esa competencia?

Cada uno sabe lo que puede aportar al equipo. Sabemos nuestras virtudes y defectos. Nos intentamos ayudar dentro del campo. Con Jokin Gabilondo tengo muy buena relación, siempre la misma. Es un tío muy cachondo, nos llevamos muy bien. Cuando me toca jugar, él me anima. Y al revés, lo mismo. Nunca ha habido una mala cara. Siempre nos intentamos ayudar, en el vestuario estamos al lado.

Ahora vuelve Manu Molina. ¿Cómo de importante es su regreso para el juego del equipo?

Manu es un jugador espectacular. Se ha visto el año pasado y este. Desde que llegué casi siempre ha sido titular. Me da muchas facilidades tanto en ataque, por los desplazamientos, como en lo que me ayuda en el aspecto defensivo. Es una pieza fundamental en el equipo y nos va a ayudar.

Cuando firmó por el Málaga en enero de la temporada pasada, ¿venía con las expectativas de todo lo que ha ocurrido?

Venía con el objetivo de ascender. No lo veía una locura. Podía pasar y estaba en mis pensamientos. Llego a un Málaga que había descendido a Primera RFEF, no es lo común, con la afición que tiene, el estadio, club... Si el Málaga baja a Primera RFEF, opta al ascenso. Venía con ese objetivo y se cumplió.

El año pasado, en otra entrevista en La Opinión de Málaga, dijo que si el Málaga se lo propusiera renovaba al instante. Y ocurrió...

Ahora estoy tranquilo en ese aspecto. Siempre quiero más, todos los futbolistas somos ambiciosos. Es complicado decirle al Málaga que no, aunque sea en Primera RFEF. Para salir de aquí te lo tienes que pensar muy bien. Soy andaluz, me pilla cerca mi casa, hay muchas comodidades en Málaga. Para mí sería muy complicado salir de aquí. A no ser que no sea válido para el club. Tengo otro año más. Ojalá nos mantengamos pronto, si el club me da la opción de ampliar mi contrato, seguramente no me lo pensaré.

Hay otros muchos jugadores de la plantilla que ahora mismo no tienen esa tranquilidad. Kevin, Antoñito, Dioni... ¿Cómo les ve?

Siempre lo he dicho, cada uno tiene que tomar sus decisiones. Cada uno puede pedir lo que crea justo para él. Seguro que Dioni estaría encantado de quedarse. Kevin, lo mismo. Y Antoñito es joven y tiene que tomar la decisión de renovar o irse. Lo que haga no se le puede criticar y el tiempo dirá si se equivoca o no. Creo que es un chaval con las cosas claras. Trabaja como el que más, no creo que le influya en el partido. Siempre mira el presente. Lo veo tranquilo. Hay que tener paciencia y el tiempo dirá si ha tomado la mejor decisión.

¿Cambia el ambiente en el vestuario en estas semanas más complicadas?

Nada, siempre igual. Al revés. Ahora es cuando más tranquilidad hay que tener. Así nos lo han hecho ver desde el cuerpo técnico, somos los mismos que cuando ganamos al Tenerife y Cartagena y empatamos con el Almería. Estamos los que estamos y vamos a sacar esto adelante.

Sería bonito colaborar a eso con tu primer gol en La Rosaleda este sábado.

Hombre... Para mí sería muy especial. Llevo mucho sin meter un gol.

¿Qué le pide a este final de temporada?

Que nos salvemos pronto, cuando ante mejor. Y que podamos estar otro año más en Segunda y aspirar a más.