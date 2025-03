El Málaga CF se frota la manos con Huijsen

El debut de Dean Huijsen con la Selección Española no ha dejado indiferente a nadie. La actuación del joven central de 19 años en su estreno con la absoluta, en un escenario complicado para él, no hizo más que incrementar el 'hype' sobre un posible traspaso este verano. El defensa criado en la Costa del Sol y formado en la cantera del Málaga CF está dando un gran rendimiento en su primera temporada en la Premier League inglesa y este jueves se consagró ante toda España en el empate de los de Luis de la Fuente ante Países Bajos en Rotterdam (2-2).

Debut impactante

Huijsen mostró una personalidad impropia de su edad. El central, nacido en Ámsterdam, ha decidido jugar para España, país en el que se crio y que siente como propio. Ya ha repetido en multitud de ocasiones que se siente malagueño y es muy del Málaga CF. Y lo tocó debutar, justamente, tras la lesión de Pau Cubarsí, en tierras neerlandesas, frente al combinado de su país de origen. El malagueño fue silbado por todo el estadio cuando saltó al césped y cada vez que entró en contacto con el balón, pero eso no le amilanó.

El central hizo un partido notable, fue creciendo con el paso de los minutos y dejó una actuación de mucha personalidad con el balón en los pies. Se atrevió a conducir, a filtrar pases e incluso a chutar desde muy lejos con la zurda. Salió cuando más sufría España en un choque muy complicado y cumplió con creces.

Desconocido para muchos, ayer ya se dio a conocer para toda la afición española. Es uno de los nombres del día. Y ese debut no ha hecho más que aumentar las especulaciones sobre su futuro próximo. Huijsen llegó este verano al Bournemouth, procedente de la Juventus tras un pago de unos 15 millones de euros, y se ha adaptado a la perfección a la Primer League a las órdenes de Andoni Iraola. Ha irrumpido con fuerza y ya está en todas las quinielas para dar un salto más en su carrera este próximo verano. Ya ha sido vinculado como el Real Madrid y el Liverpool.

El Málaga CF, a la espera

Los rumores sobre un posible traspaso este verano han crecido tras su irrupción con la Selección. Huijsen podría abandonar el Bournemouth hacia un equipo de primer nivel por una cantidad que rondaría los 50-60 millones de euros. Y si esto termina produciéndose, ya sea en este año o en los venideros, el Málaga CF recibiría una importante cantidad gracias al mecanismo de solidaridad de la FIFA. En el club están a la espera de recibir una cantidad superior a los 100.000 euros tras el traspaso entre la Juventus y el Bournemouth, y si ahora llega un equipo 'top' con 60 millones por delante, el club de Martiricos recibiría una cifra cercana al millón de euros -el 1,5% de la operación-. Así que, en total, Huijsen podría dejar más de un 'kilo' en las arcas blanquiazules.

Sentimiento malagueño

Al terminar el encuentro frente a Países Bajos, Huijsen fue preguntado por los pitos de la afición naranja y volvió a dejar claro sus sentimientos. "Es un sueño poder debutar, estoy encantado. Es un orgullo poder jugar para mi país. Muy feliz. Me esperaba los pitos, es el fútbol. Ya me pitaban al salir. Soy de Málaga y no tengo miedo de nada", aseguró.

"No pienso en eso ahora mismo. Es un orgullo que equipos grandes se interesen por ti", contestó sobre ese posible cambio de aires al término de la presente temporada.