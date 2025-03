Málaga CF - Racing de Ferrol: Prohibido fallar

No es solo un partido más. No son solo tres puntos. El Málaga CF está obligado a ganar este sábado (18.30 horas) al Racing de Ferrol en La Rosaleda, porque el premio de hacerlo es mayúsculo. Sacar el partido adelante es vital, tanto en lo numérico como en lo anímico. El nerviosismo ha crecido en torno a la situación del equipo tras las dos últimas derrotas y es imprescindible rebajar esa tensión con una victoria balsámica ante un rival que llega a Martiricos prácticamente desahuciado, con pie y medio en Primera Federación.

Alcanzar los 42 puntos, aumentar la diferencia con los puestos de descenso, avanzar varios puestos en la clasificación, calmar las aguas para afrontar con más tranquilidad las últimas 10 jornadas... Todo eso conseguiría el equipo de Sergio Pellicer si logra doblegar ante su gente al Racing de Ferrol. Los blanquiazules, con 39 puntos, inician la jornada con cuatro puntos de ventaja sobre el descenso -lo marca el Eldense, con 35- y tienen el objetivo de terminar el sábado con una mayor renta. Cuando el Málaga CF salte al verde, ya sabrá lo que ha hecho en el turno anterior el Eldense en Elche. En esas cuatro horas, se podría acabar con la psicosis generada en los últimos días. La salvación del cuadro ferrolano, por contra, es una quimera: a falta de 11 partidos, es 20º con 23 puntos, a 13 de la permanencia.

El regreso de Manu Molina

El conjunto blanquiazul cuenta con una gran noticia para el encuentro de este sábado: la vuelta de Manu Molina. El equipo ha notado la falta del centrocampista en estas últimas tres jornadas, en las que no ha conseguido ganar. Esta por ver si el onubense saldrá de inicio o será una solución desde el banquillo. Los que no podrán estar son Antoñito Cordero, Izan Merino y Aaron Ochoa, concentrados con sus respectivas selecciones sub-19. Sus bajas se unen a las de los tres lesionados de larga duración -Dani Lorenzo, Ramón y Haitam-, por lo que será necesaria la presencia de canteranos en la citación de 23 jugadores de Pellicer.

Pocas dudas en el once

Con tantas bajas y viendo el nivel que están ofreciendo algunos jugadores, el once tiene pocas dudas. La mayor, si Manu Molina será titular o no. En caso de no estar para 90 minutos, lo lógico es que Pellicer apueste por Juanpe. Por lo demás, pocas incógnitas. Larrubia y Kevin tienen muchas opciones de regresar a la titularidad y en el centro de la defensa vuelve a haber tres opciones -Nelson Monte, Pastor y Einar Galilea- para dos puestos.

El Racing de Ferrol visita La Rosaleda dos meses después de que Alejandro Menéndez llegase a su banquillo. En ese periodo, el equipo gallego solo sumó una victoria, en el estreno del técnico en campo del Levante (0-1). Después le llegaron seis derrotas consecutivas y, en la pasada jornada, firmó un empate 0-0 en A Malata contra el Eibar. El conjunto ferrolano llega a Málaga con las ausencias de Erick Cabaco, Luis Perea y Josué Dorrio, baja de última hora por problemas físicos.

Queda totalmente prohibido fallar. Es el momento de reconducir el rumbo. La permanencia del Málaga CF pasa por La Rosaleda, junto a su gente, y ante el Racing de Ferrol se tienen que sumar tres puntos. Sí o sí.