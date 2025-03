Pellicer: "La obligación era ganar, no hemos hecho nada"

Sergio Pellicer compareció en rueda de prensa tras la victoria del Málaga CF frente al Racing de Ferrol (2-0). Partido espeso del equipo, pero muy valorado por el técnico blanquiazul por el resultado y los tres puntos. "La obligación era ganar, no hemos hecho nada", reconoció con otro mensaje lleno de intenciones: "Quiero que el Eldense gane todos los partidos menos el nuestro, así estamos apretados".

Balance

"Lo importante era el resultado, más allá de las valoraciones, para que los chicos vuelvan a coger confianza. Me alegro de los dos goles en acciones combinadas, las llegadas de los extremos, la incorporación de Lobo. En la segunda parte ha habido más tranquilidad. En ese aspecto, muy contento. Quiero que el Eldense gane todos los partidos menos el nuestro, así estamos apretados, no tendremos que mirar a los rivales. La mayor fortaleza y el mayor enemigo está dentro de uno mismo. Si nosotros no hacemos nuestro trabajo... Hemos conseguido un resultado muy importante y ya estoy pensando en Oviedo".

El equipo por encima

"Nuestra fortaleza es todo el equipo, no son las individualidades. Cuando hay jugadores con muchas titularidades, hay que reengancharse de lunes a sábado. Todos merecen la oportunidad pensando en ganar el partido. Menos Alfonso, todos estamos ahí haciendo cambios. Juanpe ha hecho una primera muy buena, lo he sacado por la tarjeta. Aquí estamos para sacar el máximo rendimiento a los jugadores. Juntos son más fuertes. Tenemos que seguir mejorando, sobre todo en la segunda parte. Me quedo muy contento por cómo han venido los dos goles y la incorporación de jugadores de segunda línea".

Seguridad y regularidad

"Hemos sido resolutivos. Los dos goles son acciones combinadas, nos falta ser más dañinos y cambiar las velocidades en el último tercio. Me voy contento porque ahí marcamos la diferencia. Es verdad que el rival juega y da igual los rivales en situación crítica, nosotros también lo vivimos hace dos años. Si hubiésemos tenido calma, hay que recuperar la seguridad, los gestos corporales. Errores va a haber, el fútbol es un cúmulo de errores. Somos un equipo que siempre estamos vivos, no estamos exentos de que nos empaten en 2 minutos. Tenemos que demostrar más fortaleza en lo que hacemos. Hemos solventado una situación muy importante".

Cambios

"En un contexto como estaba, se podía escapar por esas situaciones de tarjeta. Juanpe y Jokin, iban a cambiar los extremos. En otro contexto no cambio, pero creo que se nos podía escapar el partido ahí. Manu ya entra en dinámica. Podríamos haberlo metido de titular. Es una final, pero pienso más allá. Lo que no quiero es que vuelva a tener una recaída. Con el desgaste del rival nos podía dar más tranquilidad con esos cambios de balón".

Manu Molina regresó al campo después de superar una lesión. / LaLiga

Internacionales sub-19

"Es una cuestión de valorar. Somos el único equipo que tiene a tres chicos en dinámica con la edad que tienen. Habría que sacar porcentajes, pero hay que sentirse muy orgullosos. Es un mensaje para todos que si estuvieran en el Oviedo y el Elche no estarían jugando. También para todos los que vienen de abajo".

Distancia con el descenso

"Si hubiese ganado el Eldense, estaríamos con nervios. Están ocurriendo muchas cosas en este tramo, el Burgos hace nada miraba hacia abajo. Nosotros tenemos que mirar hacia nosotros. Hemos superado esa barrera de los puntos, pero ahora nos viene un calendario de situaciones límite. Puedes jugar con rivales directos si ganas. Pensar ya en el Oviedo, va a ser un partido complicado. Olvidarnos del puntuaje porque quedan muchísimas cosas".

Manu Molina y Lobete

"Manu está bien, podía jugar de inicio. Los jugadores siempre quieren jugar. Muy contentos por la aportación de Lobo, él tiene libertad y espacios. También tiene el gol, es la mejor noticia haya marcado Lobete, Kevin o Yanis. Nos ocupamos en esos puntos de remate con los extremos y los jugadores de segunda línea".

Clasificación

"Tenemos que estar apretados, no hemos hecho nada. La obligación era ganar y ganar. El Elche gana el partido en el minuto 83, esto es fútbol y hay que tener paciencia. Es muy importante el resultado, sumar autoestima y recuperar la regularidad en resultados. El domingo tenemos un equipo que pelea por todo, nosotros tendremos que dar un golpe en la mesa y coger esa autoestima que fuera de nuestra casa nos está faltando".

Más importancia a los dos goles

"A ganar el partido, marcar dos goles. Si me lo hubieras dicho el año de las 18 fichas, la portería a cero. Con el perfil de los jugadores que tenemos va a ser muy difícil mantener porterías a cero. Hemos ajustado mecanismos con los laterales, los rivales lo saben, los últimos goles venían por ahí. Nosotros tenemos que ser atrevidos, pero lo importante son los goles. Da rabia la segunda parte porque nos ha faltado la eficacia. Hay que seguir insistiendo. Contra el Oviedo va a ser complicado mantener la portería a cero y tendremos que marcar 2 ó 3 goles".

Kevin

"Es un jugador de calle. ¿Que lo tiene que mejorar? Es cierto. Hay jugadores con ciertos hábitos, pero el talento se expresa engañando. Genera incertidumbre, la gente se pone nerviosa, pero si lo hace en área y desborda... Siempre la buscaba al pie y ha hecho desmarques de ruptura, ha pasado atrás y el gol. Todos teneos que mejorar. El año pasado se subió en un balón. Prefiero que se equivoquen por exceso que por defecto".