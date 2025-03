Victoria balsámica del Málaga CF más práctico (2-0)

Era un partido marcado en rojo. No había otra opción que sacar los tres puntos. El Málaga CF saltó al campo sabiendo que el Eldense había fallado y tenía una oportunidad de oro para rebajar la tensión con una victoria, y así lo hizo. Los de Sergio Pellicer fueron un equipo práctico, sin brillantez al que le bastaron dos arreones para solucionar el partido. Lobete y Larrubia hicieron en la primera mitad los tantos del triunfo para el equipo blanquiazul, que apenas sufrió, y pudo celebrar un triunfo tras tres jornadas sin ganar que habían comprometido su situación en la tabla.

Zarpazos de Lobete y Larrubia

Pellicer revolucionó el once en busca de la reacción. Seis cambios en la alineación, tres de ellos en defensa -Gabilondo, Einar Galilea y Víctor García-, además de devolver al once a Juanpe, Kevin y Larrubia. El conjunto blanquiazul comenzó algo frío el partido para lo que se podía imaginar, pero no tardó en golpear. La primera vez que tuvo tranquilidad para enlazar tres pases, desarboló a la zaga gallega y puso el 1-0. Buen balón en profundidad de Víctor García hacia Kevin, que centró atrás, Dioni la dejó pasar y apareció Lobete para controlar y batir por bajo a Yoel. Se pudo pronto el partido de cara, clave para calmar los nervios.

El balón era para el Racing de Ferrol, pero a los de Pellicer no parecía importarle demasiado. Estaba bien plantado para iniciar la presión en mediocampo y esperar errores del rival para abrir más brecha. Por mucho que el Racing de Ferrol sea un equipo con pie y medio en Primera RFEF, tampoco puedes dejarle espacios para que juegue a placer. A poco que tuvo un poco de lucidez, creó dos ocasiones peligrosas sobre la puerta de Alfonso Herrero. Las dos llegaron por el costado diestro del ataque gallego. En la primera, Einar Galilea apareció providencial para cortar un pase atrás dentro del área y en la segunda Álvaro Giménez chutó por encima del larguero a la media vuelta.

Pese a la ventaja en el marcador, a La Rosaleda no le gustaba lo que estaba viendo. No comprendía ceder tanto terreno ante un Racing de Ferrol que no estuvo mal en la primera mitad, pero que atrás es muy blandito. La pasividad de los blanquiazules generó unos tímidos silbidos desde la grada. Por suerte, en el segundo acercamiento peligroso llegó el 2-0 que dio tranquilidad y convirtió los pitos en aplausos.

A cinco minutos para el descanso, el Málaga dejó encarrilado el partido. Otra gran jugada colectiva, con mención especial al pase de Juanpe hacia Lobete, terminó con Larrubia cabeceando al fondo de la portería en el segundo palo. No estaba resuelto, pero el choque llegó con muy buen color al descanso.

Las amarillas a Juanpe y Puga, fueron las únicas malas noticias de la primera mitad. Obligó a Pellicer a un doble cambio en el descanso para no correr riesgos. Manu Molina, de vuelta, y Carlos Puga, al campo. No cambió demasiado el ritmo del partido tras el descanso. Eso sí, al Málaga se le veía con un juego bastante más fluida con Manu Molina con la batuta. Volvió a dar el susto el equipo de Alejandro Menéndez. Defendió mal la zaga blanquiazul un centro lateral al segundo palo y Álvaro Giménez la volvió a mandar fuera con todo a placer. Enmudeció La Rosaleda.

Más movimientos de Pellicer. Refrescaba el ataque con Rahmani y Chupete. Flojo partido de Kevin y Dioni. Poco que destacar en el segundo tiempo, pasado ya su ecuador. Ahora Manu Molina no encontró por muy poco a Lobete. Desperdició una gran ocasión en superioridad el Málaga para matar el partido.

El choque se abrió más en los últimos minutos. Los ferrolanos no perdieron la cara al partido pese al resultado y su situación límite, pero apenas les dio para inquietar algo a Herrero y la defensa blanquiazul. A punto estuvo Lobete de ponerle el broche a su gran partido con otro gol. No pudo definir y cayó dentro del área. Se retiró vitoreado por el público tras ser sustituido por Sangalli. También pudo marcar Rahmani. No hubo tiempo para más. Los puntos se quedaron en casa, que falta hacía.