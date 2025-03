LaLiga Hypermotion: 10 jornadas y todo por decidir

Llegan los 10 últimas jornadas de LaLiga Hypermotion con absolutamente todo por decidir. No hay prácticamente ningún equipo que pueda dejarse, la mayoría, salvo algún desahuciado, tiene todavía algo por lo que pelear. Llega el momento de jugarse los cuartos, y el Málaga CF llega con una ventaja importante sobre el descenso (7 puntos), pero no definitiva, por lo que no debe descuidarse todavía lo más mínimo pese a la victoria frente al Racing de Ferrol que ha supuesto un alivio en lo anímico y clasificatorio.

Siempre se dice que hay que llegar bien posicionado a esas 10 últimas jornadas donde todo se decide. Y el conjunto blanquiazul, al menos en lo que se respecta al descenso, ha llegado en una buena situación. Con 7 puntos de ventaja sobre el Eldense, equipo que marca en estos momentos el Eldense, con 35 puntos. Algo más distanciado, 9 puntos, está de los puestos de play off, objetivo que ahora mismo parece inalcanzable. Lo realista en estos momentos es centrarse en lograr cuanto antes esos 50 puntos que deben servir para lograr la permanencia y seguir mirando hacia abajo para que la distancia con el 19º clasificado no disminuya.

LaLiga Hypermotion está que arde. A 10 semanas para terminar la fase regular, aún está por decidir las dos plazas de ascenso directo, las cuatro que dan derecho a jugar el play off para subir a Primera y las cuatro que te mandan a la tercera categoría del fútbol español. Todo está en un pañuelo y la mayoría de equipos aún pelean por algo. El único que ya parece descartado para cualquier cosa es el Cartagena, a 21 puntos de la permanencia con 30 por jugar. El Racing de Ferrol, a 14, y el Tenerife, a 12, aún podrían esperar un milagro que parece improbable. Pero la cuarta plaza del descenso está muy abierta.

Pelea por el descenso

El Eldense es la amenaza en estos momentos para media liga en la lucha por la salvación. Con 35 puntos, está a 2 de poder salir de la zona roja. En el horizonte tiene al Zaragoza, con 37 puntos. Después aparece el Castellón, con 40, y el Sporting de Gijón, con 41. Con 7 ya de ventaja sobre el Eldense están el Málaga CF y el Deportivo de la Coruña, con 42.

En una zona intermedia, a medio camino entre el descenso y el play off, pero con la permanencia muy encaminada, aparecen otros equipos como el Albacete (43 puntos), Eibar (44), Cádiz (44), Burgos (45) y Córdoba (45). Estos equipos, a poco que sumen en las próximas jornadas tendrán ya la salvación amarrada y aún pueden soñar con pelear por el play off si firman un gran tramo final de competición.

Lucha por el ascenso

La pelea por subir de manera directa a Primera División y por jugar el play off también está muy apretada. Tras esta jornada, hay cuatro equipos que han tomado ventaja para quedarse con las dos primeras plazas: Levante (59 puntos), Mirandés (58), Elche (57) y Racing de Santander (56). Y algo más atrás se han quedado en quinta y sexta posición, completando la zona de play off, el Huesca y el Real Oviedo, ambos con 51. La mayor amenaza para estos equipos viene de Andalucía. Almería (50) y Granada (49) son los máximos aspirantes a ‘robar’ una de esas plazas que permiten luchar por el ascenso en las eliminatorias finales.

Calendario del Málaga CF

El conjunto blanquiazul jugará en este sprint final cinco encuentros en casa y otros tantos a domicilio. Tienen que pasar por La Rosaleda, en ese orden, Córdoba, Castellón, Granada, Sporting y Burgos. Y el Málaga CF deberá visitar a Oviedo, Huesca, Eibar, Eldense y Elche.