Pellicer: "Vamos a tener nuestras opciones, nosotros no vamos a cambiar"

Turno de nuevo para Sergio Pellicer en sala de prensa para hablar en la previa del encuentro de este domingo (16.15 horas) frente al Real Oviedo en el Carlos Tartiere. El técnico blanquiazul habló sobre la preparación del choque ante un rival que ha cambiado de entrenador a mitad de esta semana. "Cuando hay un cambio... me espero un rival con intensidad. Tenemos que estar focalizados en nosotros mismos", explicó el de Nules, que no esquivó la pregunta sobre los rumores acerca de la compra del club: "Si alguien tiene que venir, que respete a la gente del club".

Cambio de entrenador del Real Oviedo

"Todo lo pasado no vale. Se nos valora por lo último. Al haber ese cambio de entrenador, pues viendo en los que equipos que ha estado en México. Viendo sus estructuras en ataque y defensa. Sus equipos son intensos, organizados. No cambia el perfil de jugadores. Hay mecanismos y conexiones que, por más que haya un cambio de entrenador, van a aparecer. Cuando hay un cambio... me espero un rival con intensidad. Tenemos que estar focalizados en ser nosotros mismos, en saber que nos vamos a encontrar un rival con mucha intensidad. Al final, te tienen que golpear para volver. Nos ha pasado a nosotros. Nos vamos a encontrar una plantilla con mucha calidad. Ese estadio nos ha costado siempre. Competir, tomar decisiones correctas y conseguir lo que queremos. Dar un paso hacia adelante fuera de nuestro estadio".

¿Cómo se prepara un partido así?

El análisis del rival cambia, cómo enfocar la semana. Ver cómo podemos hacer daño al rival, eso cambia. Lo que no cambia son los jugadores. La afición creará nuevas sinergias. No nos tiene que sorprender. Vamos a tener nuestras opciones y no vamos a cambiar. Habrá aspectos de cómo atacar o defender, pero siendo valientes, como siempre".

Enlazar otra victoria

"Entramos en la fase de la verdad. Los últimos 10 partidos. Queda mucho por decidir. Es el momento más importante de la temporada, para todos los equipos. Una victoria o una derrota te hace ver dos prismas diferentes. Sería un paso muy importante, pero sabemos que va a ser muy difícil, por todo lo que ha ocurrido esta semana. Es el momento de dar la última gota de sudor y sangre. Es primordial ahora".

Ambiente tras la victoria

"Tenemos que estar siempre en alerta. El elogio te tiene que hacer fuerte. Y la crítica, construir. Muchas veces nos dejamos ir por la ola, tanto a favor como en contra. Queremos ser mejor. Da igual que ganes o pierdas. Tienes que dar lo máximo".

Canteranos ante las bajas

"Tengo dos, Rafa y Rafita. Vamos a valorar las situaciones. Estoy muy contento. Los chicos del filial, cada vez que suben, me da alegría de verlos. Cambia muchísimo. La velocidad, precisión, la toma de decisiones... Van dando pasos hacia adelante. Que el filial no tenga muchas bajas tampoco, que no le perjudiquemos".

Compra del club

"Necesitamos lo mejor para el club. Yo me tengo que dedicar a mi trabajo. Todo el club se mantiene por los resultados del primer equipo. No sé si es cierto o no, que sea bueno para el club y dé estabilidad. Si alguien tiene que venir, que respete a la gente del club. Hay mucha gente que trabaja brutalmente. He vivido EREs de gente que no es millonaria. Si tiene que venir gente, que sientan el malaguismo".

Izan Merino

"Es una pena. Estamos esperando, pero creo que va a ser muy difícil. Es un aprendizaje, no creo que sea para dos partidos, lo hace sin querer. Va a aprender".

Retorno de los internacionales

"Los he visto como aviones. A los tres. Aaron está un poco más cabizbajo, su equipo no se ha clasificado. Alguno ha hecho de los datos físicos más altos. Estoy muy contento".