El grupo propietario del Liverpool también estudia la compra del Málaga CF

El Málaga CF vuelve a ser un club de fútbol del que todo el mundo habla y en su sentido más literal. Si estos días había sido Qatar Sports Investments, propietario del PSG, el que había puesto en el foco internacional, ahora ha sido Fenway Sports Group (FSG), propietario estadounidense del Liverpool, el que ha vuelto a poner en primer plano la dirigencia de la entidad blanquiazul, según informa New York Times.

De acuerdo con el medio estadounidense, el grupo FSG busca un acuerdo para hacerse con el las acciones de la familia Al-Thani , dueña del 51% de NAS Spain, sociedad que cuenta con casi el 97% del total accionariado del club blanquiazul. Aunque en este caso no se habla de cifras como los 100 millones que habría calculado el fondo catarí. Tales serían sus intenciones que ya habrían visitado las instalaciones de La Rosaleda el pasado mes de febrero para evaluar la posible adquisición.

Desembarco en España

El Málaga CF no es el primer equipo que los estadounidenses habrían analizado para una posible compra. Levante, Elche, Espanyol, Getafe y Valladolid ya han estado en sus análisis previos en un intento de impulsar a un equipo de Segunda División con miras a Europa. Sin embargo, parece que el de Martiricos es el club que mejor cumple con sus expectativas de cara al futuro, sin perder de vista la plaza del Mundial 2030.

Incluso tantearon la posibilidad de dar el salto al fútbol francés, otro de sus grandes puntos de interés, de la mano del Burdeos en 2024, pero las negociaciones no acabaron de cerrarse "tras un diálogo exhaustivo y constructivo con todas las partes interesadas", algo que parece estar ahora más cerca con el Málaga CF como gran protagonista en una semana que le ha dado un vuelco al futuro de la administración judicial.

Lebron James es una de las grandes figuras de Fenway Sports Group. / Archivo

Multideporte

El Liverpool es la cabeza visible de Fenway Sports Group, pero el grupo también posee los Boston Red Sox de la Major League Baseball, los Pittsburgh Penguins de la National Hockey League, el 50% del equipo RFK Racing de NASCAR y Boston Common Golf de TGL, una nueva liga de golf creada por Tiger Woods y Rory Mcilroy. Lebron James es una de las grandes figuras con un importante porcentaje de participación y que le ha permitido dar un salto de expansión en los últimos años.

"Necesitamos lo mejor para el club. Yo me tengo que dedicar a mi trabajo. Todo el club se mantiene por los resultados del primer equipo. No sé si es cierto o no, que sea bueno para el club y dé estabilidad. Si alguien tiene que venir, que respete a la gente del club. Hay mucha gente que trabaja brutalmente. He vivido EREs de gente que no es millonaria. Si tiene que venir gente, que sientan el malaguismo", declaró Sergio Pellicer en rueda de prensa. El objetivo más inmediato es el Real Oviedo, pero habrá que estar muy pendientes de todo lo que ocurre.