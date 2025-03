Pellicer: "Manu ha perdido perdón, pero aquí navegamos todos juntos en el barro"

Sergio Pellicer compareció en rueda de prensa tras la derrota del Málaga CF frente al Real Oviedo (2-1). El entrenador de Martiricos confesó estar "jodido", aunque el partido en el Carlos Tartiere dejó un nombre protagonista en el cuadro boquerón por encima del resto: "Manu ha perdido perdón, pero aquí no hay que pedir perdón".

Balance

"Nos hemos puesto por detrás en el marcador cuando ellos han hecho los cambios, también es verdad que jugando en casa y con esa energía. Con las pérdidas les hemos metido en partido y el gol viene de una segunda jugada, de rechace, de balón parado. El segundo gol también viene de segunda jugada, de centro, pero creo que en ataque posicional y en lo que a desarrollo de un equipo colectivo se refiere, me voy contento, pero jodido porque ni nuestros chicos ni nuestra gente se merecían hoy la derrota".

Planteamiento del Oviedo

"No ha sorprendido nada. El perfil de jugadores es el mismo. Lo único que ha cambiado es si podía saltar con Cazorla o con Fede Viñas, que Alemao no ha jugado. Las únicas estructuras que podían cambiar es si había un triángulo en el centro del campo o había un doble pivote, si saltaban con Hassan, Chaira o Viñas o con Cazorla y con Viñas. Lleva muy poco tiempo y hay ciertos mecanismos, esto es de los futbolistas. Las conexiones hacen que estos mecanismos en los futbolistas vayan a seguir insistiendo. Hassan seguro se va a meter para dentro y va a buscar uno contra uno esté con Paunovic, con Calleja o esté conmigo. Así es el fútbol. A nosotros no nos ha sorprendido. Nosotros nos hemos focalizado en nosotros mismos y el que sea objetivo, ni del Oviedo ni del Málaga, habrá podido ver que el equipo que ha perdido ha hecho muchas cosas bien".

Manu Molina

"Le he dicho que esto es fútbol. Ha perdido perdón, pero aquí no hay que pedir perdón. Esto es de los jugadores y cuando tomas decisiones mucho menos. Máximo apoyo a Manu y a todos, aquí navegamos todos juntos en el barro. Ya vivimos un ascenso en la última jugada y este año llevamos dos partidos perdiendo puntos, también en algunos hemos ganado. Me va a seguir dando más el último minuto hasta que me muera. Le estoy agradecido a la última jugada. Desgraciadamente, ha sido en contra nuestra".