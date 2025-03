Muñoz: "El Málaga CF ahora mismo es un caramelo"

José María Muñoz, administrador judicial del Málaga CF, acudió este lunes a un acto en el ayuntamiento y ahí fue abordado por las últimas noticias que han situado a Qatar Sports Investments -dueño del PSG- y Fenway Sports Group -dueño del Liverpool- como posibles compradores del club blanquiazul. Muñoz, que comanda la entidad desde hace más de cinco años, definió al club como "un caramelo" para cualquier inversor, pero dijo no saber nada más allá de lo publicado.

Posible compra del Málaga CF

"A mí hace cinco años me nombran para reestructurar al club y dar sostenibilidad y viabilidad. Lo que me encanta saber es que hay potentes fondos en interés de comprar el Málaga CF. Málaga ahora mismo es un dulce, un caramelo. Solo hay que soplar. Yo, encantado. El que venga, bienvenido sea. Poco tengo que decir yo, la verdad. Llegará el día que venga alguien con un papel y me diga que lo ha comprado o que tiene el título para comprar el club. Yo, más de ahí, no puedo saber ni sé", explicó.

"No tengo noticias", añadió sobre esa supuesta visita que realizaron emisarios del grupo dueño del Liverpool en el mes de febrero. El administrador aseguró que de haberse producido, en ningún caso fue de manera oficial: "Visitar el estadio es muy fácil. Acuden al museo y se puede ver perfectamente más o menos todo. También pueden venir a un partido y dar una vuelta".

Mundial 2030

En ese mismo acto, José María Muñoz y Borja Vivas, concejal de Deportes presente también en el acto, hablaron sobre las obras de La Rosaleda y el traslado del club al Ciudad de Málaga. "Estamos trabajando en ello. Llevamos conversaciones desde hace unos cuantos meses. Tenemos claro que el club no puede competir ahí a partir del verano de 2026, estamos trabajando en un 'plan B', que lógicamente es la Ciudad Deportiva. Ahí es donde tendrá que entrenarse y vivir el primer equipo", aseguró José María. "No sé si van a ser de 25.500, 27.000 o 28.000", dijo sobre el futuro aforo que pueda tener el Estadio de Atletismo durante los partidos del Málaga CF allí a partir de la temporada 2026-27.

Borja vivas también habló sobre el asunto. "Cuando podamos empezará todo el proceso de reforma del estadio de atletismo. Tenemos reuniones constantes, con el club, con LaLiga, con la Federación, por la envergadura tan grande de la operación a la que nos enfrentamos. Necesitamos estar bien coordinados", dijo el concejal. De hecho, este periódico ha podido conocer que ya se han interesado por NUSSLI, empresa especializada en gradas supletorias y estadios modulares para eventos deportivos.