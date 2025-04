Málaga CF: Kevin y la toma de decisiones

El Málaga CF necesita el máximo nivel y compromiso de toda su plantilla para cerrar de buena manera la temporada en las nueve jornadas que restan para terminar LaLiga Hypermotion. De los que tienen el futuro asegurado en el club, y de los que no. En las últimas dos jornadas se ha producido un paso al frente de uno de los que, precisamente, no tienen su futuro resuelto: Kevin Medina. El extremo malagueño, criticado en muchas ocasiones por no ser un jugador resolutivo, se ha destapado en los últimos encuentros con dos asistencias, en un momento de incertidumbre en lo personal.

Paso adelante

La recuperación de Kevin es una muy buena noticia para el Málaga CF y para Sergio Pellicer. Más aún viendo como los otros futbolistas habituados a jugar en la banda izquierda -Antoñito Cordero y Yanis Rahmani- tampoco están atravesando su mejor momento. Al del Llano de la Trinidad se le ha cuestionado en ocasiones por sus números, argumentando un exceso de amasar balón y poca concreción. Ha pasado un bache en el que no le salía nada, negado totalmente en los metros finales, pero parece haber salido de él en el tramo más importante del curso.

La toma de decisiones en los metros finales es lo que hace destacar a los grandes atacantes. Y eso que muchas veces se ha echado en falta de Kevin, lo ha hecho a la perfección frente al Racing de Ferrol y el Real Oviedo. Ha dado dos asistencias de mérito, levantando la cabeza y teniendo pausa para decidir bien en el área rival. Su participación sirvió para abrir la lata frente a los gallegos, con ese pase a Lobete, y para hacer el 1-1 en el Carlos Tartiere, con ese regalo a Dioni, aunque luego no sirviera para traerse ese punto de Oviedo.

Futuro en el aire

Kevin ha dado ese paso que se le pedía en la toma de decisiones dentro del campo. Ahora falta por ver qué deciden jugador y club en los despachos. El malagueño termina contrato a final de la presente temporada y su renovación lleva enquistada meses. Loren Juarros planteó una oferta en su momento, pero tras el cambio de representantes de Kevin el tema se enfrió y llegar a buen puerto parecía muy complicado. Ahora deben acelerarse las conversaciones para ver si Kevin y el club blanquiazul pueden llegar a un entendimiento para extender su contrato. No es la única negociación de este tipo que debe afrontar Loren en las próximas semanas. Jugadores como Dioni, Dani Sánchez o el propio Kevin están en una situación contractual parecida.

«Todo el mundo sabe cuáles son mis pensamientos», dijo Kevin Medina en una entrevista en el mes de diciembre en La Opinión de Málaga sobre su continuidad en el club. «Si me valoran como yo valoro al club...», añadió sobre un posible acuerdo que aún no se ha concretado para su renovación. Veremos cómo termina este tema. Mientras tanto, Kevin parece dispuesto a ganárselo en el campo. Al menos eso ha demostrado en las últimas jornadas.