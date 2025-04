El agravio comparativo entre el Málaga CF y el 'Caso Olmo'

En las últimas horas ha vuelto a saltar al primer plano con fuerza el 'Caso Dani Olmo', asunto que ya levantó ampollas en muchos clubes del fútbol español y, especialmente, en el Málaga CF por ser una de las entidades que más ha sufrido en el pasado con el tema de límites salariales, prohibición de inscripción y sanciones. El club blanquiazul no hizo los deberes en su día y LaLiga le castigó, fue inflexible y no tuvo la suerte de que apareciera ningún salvador con medidas cautelares para contar con futbolistas de los que finalmente tuvo que desprenderse.

Según apuntan diversos medios nacionales, el CSD resolverá definitivamente el caso de las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor con el Barça en las próximas horas. Ambos jugadores están jugando desde enero con una cautelar, concedida por el CSD en contra de la opinión de LaLiga, que en todo momento argumentó que no tenía límite salarial suficiente para que los futbolistas tuvieran ficha desde el 31 de diciembre.

Como es lógico, en el Málaga CF se sienten agraviados, en base a lo que le ocurrió al club hace unos años. Cuando el equipo blanquiazul tuvo su límite excedido, por ejemplo, no pudo inscribir a Shinji Okazaki en el verano de 2019 y tuvo que desprenderse del japonés cuando ya lo tenía fichado y presentado. LaLiga fue inflexible. También ocurrió con casos menos mediáticos como los de José Rodríguez, Iván y Mula. No hubo opción a la inscripción y en ese momento no apareció ningún organismo argumentando que oponerse a su inscripción temporal podría vulnerar los derechos de los trabajadores o supondría un perjuicio para jugador y club a nivel económico y deportivo.

En el caso de Málaga CF no hubo piedad ni con los futbolistas implicados ni con el club. Hay que recordar que LaLiga sancionó al club blanquiazul con disponer de solo 18 fichas profesionales en las temporadas 2019-20 y 2020-21, consiguiendo en ambos casos la permanencia con Sergio Pellicer en el banquillo. Además, el Málaga CF se vio obligado a aplicar un ERE a los trabajadores y otro a la plantilla, y tampoco nadie tuvo compasión aduciendo derechos laborales o perjuicios económicos o reputacionales.

Respuesta del Málaga CF

Todo este lío, que parece que va a resolver el CSD en las próximas horas, surgió a principios de enero, cuando el organismo le concedió la cautelar al Barça para las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor, y en ese momento el Málaga CF ya mostró su disconformidad con un duro comunicado en que mostraba su "perplejidad" por la decisión del CSD. "En el curso 19/20, el Málaga CF asumió la imposibilidad de inscribir a varios futbolistas por exceder el límite salarial. Las normas son claras, la entidad falló y cumplió", rezaba el comunicado. "El MCF también fue obligado a competir con un máximo de dieciocho fichas profesionales durante dos temporadas y forzando un ERE deportivo que ya es historia de nuestro país, suponiendo un perjuicio económico y deportivo grave para el club", añadían desde Martiricos.

"Por tanto, no es comprensible la inscripción de dos jugadores habiéndose incurrido una situación similar. Este antecedente pone en serio peligro la integridad de la competición. La rigurosidad de la norma debe ser equitativa para todos los participantes. LALIGA y la RFEF han mantenido una postura común, al igual que en el 2019, pero esta posición del CSD desautoriza a los organismos regidores al no tener en cuenta sus argumentos. Este contexto cuestiona el Control Económico -protegido por la Ley del deporte y con gran prestigio internacional- que es garante de la sostenibilidad de nuestro fútbol", resaltaba el escrito publicado por el Málaga CF el pasado 10 de enero.

Posición de LaLiga

LaLiga ha emitido un comunicado este viernes asegurando que el Barça "no tuvo el 31 de diciembre de 2024, ni el 3 de enero de 2025, ni ha tenido desde esa fecha, ni tiene a día de hoy saldo ni capacidad de inscripción, lo que se conoce públicamente como ‘Fair Play’, para la inscripción de los jugadores Dani Olmo y Pau Víctor". Todo esto, después de que "finalmente no se recoge en la cuenta de Pérdidas y Ganancias importe alguno de la referida operación corporativa, al contrario de lo que había sido certificado por el Club y por el auditor en el momento de la realización de dicha operación", en referencia a ese ingreso de 100 millones de euros que aseguró tener el Barça por la venta de Palcos VIP del nuevo Camp Nou, aún en construcción, para aumentar su límite salarial. Además, "LaLiga informa que denunciará ante el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) al auditor que fue nombrado por el Club en fecha de 31 de diciembre de 2024", con las posibles responsabilidades civiles o penales que pudiera acarrear.

Será el CSD el que resuelva en las próximas horas, pero el lío ya está asegurado.