Herrero: "Vamos a conseguir el objetivo seguro"

Alfonso Herrero fue unos de los protagonistas en la presentación de los Campus MCF 2025 en La Rosaleda y ahí atendió a los medios de comunicación para hacer repaso de la actualidad malaguista. El guardameta blanquiazul aseguró que el equipo ya está centrado en el choque frente al Córdoba y no tiene dudas de que el equipo va a lograr el objetivo de la permanencia.

Resultado en Oviedo

"Fue un resultado duro por cómo se dio, pero esto es fútbol. Conocíamos la categoría y se nos escapó. Un empate hubiese sido bueno por las circunstancias del partido. Jugamos bien. Ya estamos pensando en el Córdoba".

Gol en propia de Manu Molina

"Es un balón difícil. Cuando sale el centro, veo a Alemao. Pensaba que remataría. Al girarme, veo que mis compañeros intentan defender y tenemos esa mala suerte. Nos deja dolidos, pero nada que recriminar ni a Manu ni a nadie. Son acciones del partido. Reforzar esa buena imagen que dimos y si seguimos así, vendrán buenos resultados".

Dureza de la derrota

"Los que llevamos tiempo en esto sabemos que puede pasar. Estaba jodido igual que todos. Solamente hay palabras buenas hacia todo el equipo. Aquí, si algo bueno tenemos, es un buen vestuario. Es una acción desafortunada y ya pensando en el siguiente partido. Con muchas ganas del domingo".

Rachas de resultados

"Ha habido momentos. Influyen mucho las dinámicas. A veces juegas bien y no ganas y otras, al revés. Lo importante es que siempre damos la cara. A veces con más acierto o menos, pero el compromiso es absoluto. Vamos a conseguir el objetivo seguro. Tenemos que seguir con esa manera de jugar, que nos viene bien".

La Rosaleda

"Todos los equipos nos intentamos hacer fuertes en casa. Esa unión es importante para afrontar los partidos y sumar puntos. Ya estamos trabajando la manera de apretar. Empezando con las primeras pinceladas".

Próximo rival: Córdoba

"Es un gran equipo. Esta segunda vuelta están todavía mejor. Lo demostraron el año pasado con el mismo entrenador. Dan un paso adelante en este tramo, pero para eso estamos nosotros, para dar el paso también".

Mensaje a la afición

"Primero, no olvidemos de dónde venimos. Hace un año habríamos firmado estar donde estamos. Soy ambicioso y siempre quiero lo mejor, pero soy consciente de la categoría. Es muy importante que todos vayamos en la misma línea. Que la afición nos apoye. El equipo es digno de esa confianza. Una Rosaleda que aprieta es oro. Y este partido es importante. Solo tengo palabras de agradecimiento. Nos ayudan todo el año. Vamos a acabar el año con esa unión y esa fuerza. Eso nos va a llevar a que el Málaga esté en su sitio".

Posible compra del club

"Estamos pendientes. Siempre llegan noticias. Se habla a veces en el vestuario. La gestión del club va por un lado, el día a día del futbolista por otro. Nosotros estamos tranquilos. Lo primero es conseguir los objetivos. Cuando llegas aquí sabes que ha habido otras noticias similares. Podría ir más en serio esta. A mí no me quita mucho tiempo el pensar en ello porque es independiente. Para nosotros lo importante es el Córdoba y acabar bien la temporada".