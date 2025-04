Málaga CF - Córdoba CF: El derbi de la tranquilidad

Si un derbi andaluz ya es especial de por sí, este que jugarán Málaga CF y Córdoba este domingo (18.30 horas/LaLiga TV) en La Rosaleda tiene una importancia capital. Para unos y otros. El Eldense ganó, habrá que ver lo que hace el Zaragoza, pero lo que está claro es que la zona baja está comprimida y la tranquilidad de los blanquiazules pasa por volver a ganar en casa y, como mínimo, mantener la renta con la que iniciaron la jornada sobre el descenso.

Derbi crucial

No es solo un partido en el que se ponen en juego los tres puntos. Como dijo Pellicer en la previa, el duelo «es de 4 puntos», porque también estará en juego el average particular entre dos equipos que ahora mismo están separados por solo tres puntos en la tabla. El conjunto blanquiazul es 16º, con 42 puntos, mientras que los de Iván Ania están solo dos puestos por encima, con 45. Ganar significaría para el Málaga igualar a puntos a su rival y superarle en la clasificación por quedarse el duelo particular -en la primera vuelta empataron 0-0 en el Nuevo Arcángel-.

La salvación del Málaga CF pasa por La Rosaleda. Le quedan cinco encuentros en su estadio, el primero de ellos ante el Córdoba. Y ahí debe amarrar los puntos necesarios certificar su permanencia en LaLiga Hypermotion. Los blanquiazules vienen de caer de forma dura en Oviedo (1-2), con gol en propia puerta en el último minuto, pero antes habían sacado adelante su partido en Martiricos ante el Racing de Ferrol (2-0). Mantener esa fortaleza en casa es crucial para no verse en un lío en las últimas jornadas.

Sergio Pellicer tiene buenas noticias en cuanto a efectivos disponibles. Puede contar con toda la plantilla, a excepción de los tres lesionados de larga duración -Dani Lorenzo, Ramón y Haitam-. Por lo que tendrá que hacer varios descartes. La única duda a lo largo de la semana fue la de Luismi, pero ya está en plenas condiciones para afrontar el choque ante los blanquiverdes.

Un visitante peligroso

Por su parte, el Córdoba llega algo más desahogado en la tabla, pero una derrota le metería en el lío. Con esos 45 puntos, aún debe dar varios pasos para asegurar su permanencia. No llega en su mejor racha de resultados, acumula cuatro jornadas consecutivas sin ganar -tres empates y una derrota-, sin embargo, en esta segunda vuelta se han convertido en el mejor visitante de la categoría. Iván Ania recupera a Álex Sala, titularísimo en el centro del campo blanquiverde, y mantiene las bajas de Álex López, Mati Barboza y Adilson Mendes. También Carlos Marín y Antonio Casas deberían regresar al once cordobesista.

El ambiente de derbi está asegurado, y eso debe ser un impulso más para los blanquiazules. Apenas quedan a la venta algunas entradas sueltas de abonos que se van liberando. Todo apunta a que se puede batir el récord de asistencia a La Rosaleda en lo que va de temporada. Y se esperan más de 1.000 cordobesistas en las gradas. Pitará el riojano Sesma Espinosa. El Málaga CF necesita los puntos, no se puede fallar.