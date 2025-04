Pellicer: "No podemos caer en el pesimismo"

El entrenador del Málaga CF, Sergio Pellicer, quiso mostrarse "autocrítico" tras la derrota ante el Córdoba CF (0-1), pero solicitó críticas "que sean constructivas". Y abundó en que se debe ser "muy realista, pero no podemos caer en el pesimismo". A tres puntos del descenso, los que separan al conjunto blanquiazul del Eldense, el castellonense expresó que su labor es la de "ser optimista en la derrota. Ir a contracorriente".

Enumeró "hasta cuatro ocasiones claras", por las que considera que el derbi andaluz fue igualado, sin que los malaguistas mereciese la derrota. "Es un palo duro", lamentó después de haber recordado el balón al larguero de Chupete, otra más del propio canterano y sendas acciones de Kevin o de Dioni. "La diferencia es un gol de cuarenta metros", recordó.

Más tranquilidad

Insistió en que las críticas deben ser dirigidas hacia él mismo, no hacia sus pupilos. Y se refirió sobre su fortaleza en el banquillo de esta manera: "El momento en el que yo me pueda sentir extraño, intruso, seguramente no esté". También reconoció que después del tanto visitante llegaron los nervios. "El gol nos ha hecho daño. Esos quince minutos después del gol, en los saques de banda, no hemos podido superar esa primera línea de presión", especificó.

Asimismo aludió a que el Málaga CF es "el segundo equipo que más corre de la categoría". Justificó la entrega de unos futbolistas que, en partidos como el de este domingo, deben "tener más tranquilidad" en los minutos finales y con el marcador en contra. Recordó una vez más el minuto tan postrero en el que se logró el tanto del ascenso en Tarragona, la pasada campaña.

Autodestrucción

"Estoy ocupado acerca de cualquier toma de decisión. En ese momento de calma que hay que tener", matizó. Y sobre el enfado que pueda tener en este momento toda la masa social del club, Pellicer no ocultó ese dolor: "Pero hay que dar confianza a los chicos. Siendo autocríticos, la crítica que no sea para destruir. Pues los clubes grandes los podemos destruir entre nosotros".

El preparador de Nules subrayó que no va a "arrojar la toalla", pues en lo que resta de competición "van a pasar muchísimas cosas". Puso como ejemplo la derrota del Sporting ante un Tenerife al que le cuesta mucho ganar durante la presente temporada. "Ahora a pensar en el partido contra el Huesca. Tenemos que ser nosotros", espetó una vez más.