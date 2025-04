Larrubia: "El equipo no tiene dudas con Pellicer"

David Larrubia fue el encargado de hablar ante los medios este jueves, a tres días de la 'final' de este domingo frente al Castellón en La Rosaleda (18.30 horas). El jugador blanquiazul analizó positivamente el empate conseguido el lunes en Ipurúa frente al Eibar y aclaró que el vestuario va "en el barco" de Sergio Pellicer: "La confianza en él es plena".

Ánimo del vestuario

"Después del partido del otro día, sacando un punto en un campo complicado, el equipo está con ganas de afrontar el partido en casa. Tenemos ganas de jugar en La Rosaleda y hacer bueno el punto del otro día. Es un punto de inflexión después de los partidos perdidos en los últimos minutos. Esas porterías a cero que nos hacían ganar puntos se nos estaban escapando. El otro día lo hicimos en un campo complicado. Es un punto positivo y nos toca hacerlo mejor en casa".

Presión

"Sabemos la circunstancia en la que estamos, solo nos vale ganar. El punto del otro día es positivo, intentamos cambiar la dinámica. Fuimos nosotros, valientes con el balón. Esperemos que el domingo ganemos y lo hagamos mejor".

Confianza en Pellicer

"Sabemos lo que hemos vivido con él y lo que nos ha dado. El equipo no tiene dudas con él. Vamos todos a una en su barco. Por mi parte, todo lo que nos dice vamos a rajatabla. La confianza en él es plena".

La Rosaleda, clave

"Sabemos que la permanencia pasa por La Rosaleda. Si nos hacemos fuertes aquí, ahí está la permanencia. Los dos partidos que vienen ahora son importantísimos. Sabemos lo que es sufrir fuera y tenemos que hacer sufrir a los que vengan".

Rival: CD Castellón

"Sabemos el equipo que es por estos dos años. Buscan el caos y atacan mucho. Presionan muy alto. Hemos visto hoy un vídeo de ellos y sabemos por donde hacerles daño. Lo intentaremos el domingo".

Sistema de cuatro o cinco defensas

"Sinceramente, por mi posición, me da igual. Cuando jugamos en 4-4-2, juego de extremo pero me pongo como un mediocentro más. Con línea de cinco estoy en la misma posición".

Estado de confianza

"Bien. Aunque el equipo esté mal, considero que no me escondo aunque me salgan mal las cosas. Lo vuelvo a intentar. La confianza se la va creando uno mismo. Tengo bastante confianza".