Pellicer: "Queremos encontrar la magia de La Rosaleda"

Sergio Pellicer habló a dos días de la visita del Castellón a La Rosaleda y señaló que "es el partido más complicado que nos queda en La Rosaleda". El de este domingo es un choque capital para los blanquiazules y el técnico de Nules espera sacar "la magia de La Rosaleda" para que el Málaga CF pueda sumar un triunfo vital ante un rival complicado: "Va a ser un partido de ida y vuelta y de muchas ocasiones".

El domingo, una final

"Muy centrados en el domingo. Es el partido más complicado que nos queda en La Rosaleda por el perfil del rival, idea y estado de forma. Ellos quieren que pasen cosas y nosotros también queremos que pasen cosas. Es cierto que con el nuevo entrenador están más ordenados en defensa, pero buscan generar ese caos. Va a ser un partido de ida y vuelta y de muchas ocasiones y de goles. Nos vamos a tener que manejar en lo táctico, en lo físico, seguir haciendo lo que hacemos. Estamos a nivel físico ante el equipo más top del fútbol profesional español. Nosotros somos los segundos que más corremos en Segunda, también debemos correr bien. Saber gestionar el estrés que ellos plantean. En cinco minutos pueden pasar muchas cosas, tanto a favor como en contra. Debe haber un marcador muy amplio para cerrar el partido. Nos enfrentamos al equipo que más posesión tiene en el campo rival. Somos equipos muy parecidos en varios aspectos. A nivel técnico-táctico y mental, es un partido muy trepidante. Partido de diferentes situaciones, incluso de uno contra uno de delantero contra portero. Nosotros queremos encontrar la magia de La Rosaleda. Es un partido señalado por el perfil del rival".

Empate en Eibar

"Volvimos a dejar escapar puntos. Tuvimos momentos donde no pasa nada y en la primera parte encajamos un duro golpe. Volvimos a antaño. Reaccionar al golpe y saber reaccionar. Hicimos lo más difícil y le dimos la vuelta. Y a los pocos minutos, otro golpe en los minutos que no podemos conceder. Nos falta ese puntito para ser ese equipo ganador. Estamos en el momento clave de la temporada. Es el momento de primar lo colectivo por encima de lo individual".

Lesionados

"Ese fondo de armario fue clave para conseguir el objetivo del año pasado. Estuvimos casi todos sanos. Nelson Monte ha entrenado, pero tiene pequeñas molestias. Valoraremos. Y también con el tema de Luismi. Esperemos que Nelson o Luismi pueden estar o ayudarnos en el partido. Aarón, Dani Lorenzo, Ramón y Haitam no van a estar. Después de Castellón, viene más. No es el momento tampoco de arriesgar al 100% la salud de un jugador. Si yo fuera egoísta, exprimiría la salud de los futbolistas. Pero queda mucho por delante. Si fuera el último partido de Liga, forzaríamos lo máximo. Pero siempre pienso en la salud que es lo más importante del futbolista".

Malos resultados con el Castellón

"Siempre busco las cosas positivas. El año pasado fueron un torbellino. El equipo que le puso más complicaciones fuimos nosotros. En los dos partidos. Repasar los dos partidos del curso pasado. Sí es cierto que en el partido de la primera vuelta sí fueron mejores que nosotros. Nos toca ser nosotros mismos. Yo creo que ahora prima una cosa muy importante, el colectivo. Todo lo que sea distraernos en cuestiones individuales nos hace más débiles. Creo que las notas se ponen a final de temporada. Hay un objetivo de todos que es ganar. Buscaremos gestionar las cosas de la mejor forma posible. El mapa que nos va a encontrar es el que es. El Almería tiene, probablemente, la mejor plantilla de la categoría, y el Castellón les ha marcado nueve goles en dos partidos. También tienen sus grandes debilidades y se les puede hacer daño. Es un partido donde no va a haber portería a cero. Va a ser un partido muy trepidante. Ellos van a querer que pasen cosas y nosotros también. La velocidad de precisión va a ser clave".

Rafa Rodríguez

"Yo me he equivocado este año en muchísimas cosas. Y en lo que más me he equivocado es en las respuestas a nivel individual. Prima lo colectivo. Es una gran noticia que los chavales ayuden a la gente veterana. Muchas veces a las buenas noticias le damos la vuelta. Creo que lo colectivo es lo primordial. Es un jugador con el que estoy muy contento. Ahora parece que todos se quieren colgar la medalla. Aquí no hay medalla para nadie. Aquí hay medalla del club. Estará en convocatoria. Es un jugador más y ya sabe el trabajo que tiene que hacer. No me preguntéis más a nivel individual. De renovaciones de uno o de otro. Lo que prima aquí es el colectivo. Y ya que salga otra gente que es quién os tiene que responder”.

¿Temporada larga?

"No se está haciendo la temporada larga. Estoy con unas ganas enormes. Se está haciendo larga, quizá, por el tramo de estas últimas derrotas que hemos tenido. El equipo ha competido. Tenemos que seguir mejorando en varias facetas. Estos resultados te traen dolor y sufrimiento. Todas las cosas que cuestan nos hacen mejorar a todos. Si sabes combatirlo, te puede llevar al éxito. Ahora es un momento para ir juntos para este tramo de seis partidos donde pueden pasar muchas cosas. Estoy con muchísima motivación y alegría".

Falta de gol

"Hay situaciones de partidos donde no hemos generado tanto y hemos conseguido gol, y en otros partidos hemos conseguido situaciones más claras y no hemos sido precisos. La velocidad de precisión es lo que nos va a marcar en ambas áreas de aquí a final de temporada. Nos toca ser más sólidos a nivel defensivo. En la primera vuelta, cuando fallábamos, estábamos mejor situados. Pero a los chicos los veo bien. El otro día aparece Rafa o Murillo. Buscar ese estado de flow que vaya contagiando al resto. Lo positivo contagia. Lo negativo también. Quiero ir a por lo positivo. Estoy convencido de un jugador que va a marcar un gol muy importante y no se lo espera. Estoy convencido de ello”.

Dos partidos seguidos en casa

"Tenemos que ser nosotros. La magia de La Rosaleda siempre se ha hecho fuerte cuando ven a su equipo transmitir. Tenemos que recuperar lo que ocurría la temporada pasada en el play off. El otro día estaba viendo el partido del Celta y había cinco jugadores del Celta B jugando en Primera División. Aquel partido fue tremendamente complicado y lo ganó La Rosaleda. En la segunda parte a partir de la entrada de Einar. La Rosaleda ganó ese partido porque el Celta B era el rival más complicado que había. Vienen dos partidos en casa. Tras lo ocurrido ante Cádiz y Córdoba, los golpes fueron duros. Pero se marcó por pequeños detalles. Y en esos pequeños detalles tenemos que ser nosotros. Tanto cuando vas ganando como si vas perdiendo. En cinco minutos puede cambiar todo. Creo que tenemos una de las mejores aficiones que hay. Está preocupada por la situación clasificatoria en la que estamos. Es normal".