Pellicer: "Esta victoria nos rejuvenece a todos"

El entrenador del Málaga CF, Sergio Pellicer, no ocultó su tremenda satisfacción por el triunfo de este domingo ante el CD Castellón (1-0). "Esta victoria nos rejuvenece a todos. Ha sido un paso importante, pero queda mucho aún y hay que focalizarse en el partido siguiente, contra el Granada", relató.

Abundó en que la temporada es larga, con numerosas lesiones y situaciones de estrés, y que el objetivo está reservado a quienes mantengan una mayor regularidad. Así ha incidido en que la victoria ante los castellonenses permite volver a "estrechar los lazos entre la plantilla y la afición". Para el de Nules es significativa "la forma como se ha conseguido" doblegar al rival.

Reconciliados con la grada

"Me quedo con lo que han transmitido los chicos. Los que tenemos un análisis del rival lo sabemos, creo que hemos propiciado una situación" que ha deparado "un partido complicado para ellos". Recordó que se habían enlazado dos choques en casa con resultado insatifactorio y que había distanciado a la grada de la plantilla.

"Esa magia entre La Rosaleda y nuestro equipo es importante. Importa lo colectivo. Esta vez ha sido impecable todo. El sacrificio ha ido más allá de lo técnico o táctico. Estoy muy contento en ese aspecto", matizó antes de destacar que Larrubia ha completado su mejor encuentro desde que lo hizo debutar cuanto tenía apenas 17 años. Así insistió en el nivel físico que impone el Castellón, el "equipo que mejor físico tiene de todo el fútbol español".

Mayor merecimiento

Destacó el esfuerzo también de Cordero, que tuvo que readaptarse por momentos como parte de una línea de cinco en defensa. Y para Pellizer, después de un choque tan intenso en todos los niveles, "ahora toca descansar y pensar en el partido del Granada". En términos generales, para el entrenador el balance hasta esta fecha no era del todo justo, porque a su juicio su plantilla merecía algunos puntos más.

No restó importancia, de cara a lo que viene, a esa reconciliación entre público y futbolistas. "El papel de la afición es fundamental para el partido próximo, derbi contra el equipo granadino, con lo mucho que se juegan ellos, y lo mucho que nos jugamos. Ellos tienen que ayudarnos porque suponen un gol más", señaló.

Para Pellicer es significativo saber de dónde viene el club, si bien reconoció que en su puesto "no hay nada seguro". Especificó que estaría preocupado si sus hombres no generasen ocasiones, en relación al resultado tan estrecho de este domingo: "Ellos también las han tenido. Alfonso ha parado. Es necesario no obstante que busquemos algo positivo para los jugadores, y también para mí, que necesitamos un poco de cariño", finalizó entre risas.