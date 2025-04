El calendario del Málaga CF y sus máximos rivales en las últimas cinco jornadas

La Segunda División entra en su recta final con el Málaga CF más desahogado pero con la faena aún por rematar. La victoria frente al Castellón, unida al empate del Eldense en su estadio, dejó a los blanquiazules con seis puntos de ventaja sobre el descenso, que marcan precisamente los alicantinos. Los de Pellicer han aumentado su colchón y ahora tienen en su mano certificar la permanencia en LaLiga Hypermotion en las próximas jornadas.

Quedan cinco partidos y el Málaga jugará tres en La Rosaleda, donde este pasado domingo fue capaz de dar un paso de gigante hacia la salvación. Además del equipo blanquiazul, Eldense, Zaragoza, Castellón y Sporting de Gijón son los equipos más implicados ahora mismo en esta batalla por mantener la categoría. Analizamos el calendario de todos ellos en las últimas cinco jornadas de Liga.

Sporting de Gijón (47 puntos)

Los asturianos comienzan este sprint final con un duelo directo frente al Castellón. El que gane, tendrá la permanencia en el bolsillo. Después, jugará en El Molinón ante un Deportivo de la Coruña instalado en la zona media de la tabla. Eso será antes de visitar La Rosaleda para jugar contra el Málaga en la jornada 40. El Sporting es el equipo que tiene un final de temporada más suave: recibe al Cartagena y jugará de visitante contra el Racing de Ferrol, dos equipos que ya han descendido matemáticamente a Primera RFEF. Con 47 puntos y este calendario, la lógica dice que no tendrá problemas para mantener la categoría.

Castellón (46 puntos)

Tras caer en La Rosaleda, el Castellón se ha quedado con 46 puntos y deberes todavía por hacer para esas últimas cinco jornadas. En Castalia miran de forma positiva su calendario porque tienen tres encuentros de local ante tres rivales directos: Sporting de Gijón (jornada 38), Eldense (jornada 40) y Real Zaragoza (jornada 42). Saben que su salvación pasa por su estadio, con especial atención a ese encuentro frente al Eldense, donde le podrían dar la puntilla. Las salidas del Castellón sí que son muy complicadas: Mirandés y Granada, dos equipos fiables en su estadio y que están en plena lucha por clasificarse para el play off de ascenso.

Málaga CF (46 puntos)

El conjunto blanquiazul tendrá tres partidos en La Rosaleda y dos como visitante, uno de ellos marcado en rojo. Recibe este domingo al Granada y luego tendrá la salida al Pepico Amat para enfrentarse al Eldense, equipo que marca la permanencia. Ese encuentro debe ser clave para dejar la permanencia a punto. Después, jugará de nuevo en casa ante el Sporting de Gijón, otro de los implicados en esta pelea, visitará a un Elche que ahora mismo se está jugado el ascenso directo en la penúltima jornada y cerrará la competición en Martiricos contra un Burgos que probablemente no se juegue nada a nivel deportivo.

Zaragoza (42 puntos)

El equipo maño es el que más amenazado está en estos momentos por la zona roja. Tras perder otra oportunidad en su estadio (empate en casa en el derbi frente al Huesca), aventaja en solo dos puntos al descenso. Pero tiene la ventaja de un calendario amable en las dos próximas jornadas. Visita al Racing de Ferrol y recibe al Cartagena. A priori son dos partidos que debe sacar adelante, aunque el ejemplo de que no está todo hecho es la derrota del Eldense en Ferrol hace dos jornadas. Si no hace ahí los deberes, el tema se le complicará. En las últimas tres jornadas, juega contra en el Carlos Tartiere contra un Oviedo luchando por el play off, recibe al Deportivo en un partido en el que rival probablemente no se juegue nada y terminará con un partido en Castellón que puede ser dramático si alguno de ellos llega sin los deberes hechos.

Eldense (40 puntos)

Los de Oltra aún sueñan con salir del descenso. Cada vez lo tienen más difícil y, salvo el Zaragoza, el resto de rivales se les está escapando. La derrota en Ferrol y el empate en casa contra el Córdoba, les ha dejado muy tocados. Además tiene un calendario durísimo por delante: tres equipos de la zona alta y dos rivales directos. Empieza en campo de un Almería que persigue el play off y justo después recibe al Málaga CF y visita al Castellón en dos duelos claves. Serán sus últimas opciones de agarrarse a la permanencia. Si pierde, esos encuentros, todo estará decidido. Y sus últimos dos jornadas no es que sean sencillas, precisamente. Se desplaza a El Sardinero para medirse a un Racing de Santander que pelea por el ascenso directo y acaba en el Alto Aragón contra el Huesca, que por el momento sigue con opciones de play off.