Neva y Stoichkov, dudas para el Málaga CF-Granada CF

El rival del Málaga CF tiene varias dudas en cuanto al estado físico de sus jugadores a dos días del encuentro de este sábado en La Rosaleda (18.30 horas). El Granada volvió a entrenarse en la mañana de este jueves sin la presencia de Carlos Neva y Stoichkov, dos hombres importantes para Fran Escribá.

Neva fue sustituido con problemas físicos ne el último encuentro de los nazaríes frente al Elche y todavía no ha regresado a la dinámica grupal. Si no llega a tiempo, su lugar en el once lo ocupará, con toda probabilidad, Miguel Ángel Brau. Por su parte, Stoichkov, uno de los referentes ofensivos del cuadro rojiblanco, tuvo minutos ante el Elche pero sigue sin estar en plenas condiciones, por lo que su participación en el derbi de La Rosaleda está en duda.

El que ya está plenamente recuperado de sus molestias en el hombro es Lucas Boyé. El delantero argentino ha sido nombrado como el mejor jugaor del mes de abril en LaLiga Hypermotion y será la mayor amenaza este sábado para los de Sergio Pellicer.

Derbi por todo lo alto

Málaga CF y Granada CF ya calientan motores para un nuevo derbi que contará con un ambiente especial en las gradas. Se rozará el lleno y habrá una gran presencia de aficionados visitantes en La Rosaleda. Los blanquiazules se juegan dar un paso casi definitivo hacia la salvación. Los rojiblancos están en la pelea por clasificarse para el play off de ascenso. El duelo está servido.