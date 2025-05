Pellicer: "Me gustaría repetir alineación, me fui muy contento del Castellón"

Sergio Pellicer compareció este viernes a poco más de 24 horas del Málaga CF-Granada CF. El técnico blanquiazul se mostró mucho más tranquilo después de firmar el triunfo ante el Castellón, "muy contento" y con el deseo de repetir alineación, y con la idea de "competir como animales" en una jornada en la que puede haber grandes sorpresas.

Granada

"Después de la llegada de Fran, el equipo empató y luego cuatro victorias consecutivas. Conseguir cuatro victorias en esta competición es porque tiene muchísimos argumentos. Comenzó siendo el que peores números tuvo de los de descenso y ahora es el mejor. Es un equipo competitivo, uno de los que tiene mejor eficacia. Excepto con el Córdoba y el Tenerife, han vuelto a reengancharse con diferentes estructuras. Es otro perfil de equipo al Castellón, ellos tienen más precisión arriba. Lo del otro día nos tiene que fortalecer a nivel mental. Nosotros estamos focalizados en este partido. Es una jornada de muchísimas sorpresas porque ahora van a ocurrir. El rival está peleando por todo y más desde la llegada de su entrenador".

Tramo final

"Ahora mismo es un momento del último minuto de un partido, las últimas cinco jornadas, es donde se decide todo. Nuestra fortaleza tiene que ser La Rosaleda. Somos de los pocos equipos que juega ahora tres partidos como local. Más allá del sufrimiento que todos tenemos, lo del otro día fue volver a reengancharse y estrechar lazos con el sentimiento colectivo".

Semana de trabajo

"Hemos trabajado con la misma tranquilidad de Eibar. He variado situaciones de entrenamiento por la tarde, de manejar ciertos aspectos que no son el fútbol. Ha sido tranquila, pero con la misma exigencia porque creo que nosotros no hemos sido regulares en cuanto a resultados. Hemos sido regulares siendo competitivos salvo esos últimos minutos. Con la máxima alerta, máxima entereza, máxima agresividad del contexto que se requiere, pero es la tranquilidad del máximo rendimiento competitivo".

Partido muy táctico

"Va a depender de las alturas. A nivel defensivo es un equipo muy bien trabajado. Es muy sólido, maneja diferentes estructuras, cambian muchas cosas y se sabe manejar. Con la pelota, si dejas pensar a sus centrocampistas y la conexión con los extremos... Va a ser diferente al Castellón. Entonces hubo ida y vuelta, hubo momentos de locura, ahora va a ser más táctico. El equipo que se desordene lo va a aprovechar el rival. Vamos a tener que estar muy acertados en ese punto de precisión y ver dónde están los espacios, dónde queremos generar superioridades. A nivel defensivo, ser sólidos. Si hay un error individual, que lo solucione el colectivo".

Plantilla

"Kevin tiene una pequeña molestia, es duda. Nelson sí va a jugar por Álex Pastor por sanción. Tenemos estructuras de jugar con Izan, Murillo es un jugador reconvertido en central y lateral. El otro día me fui muy contento. Los perfiles cambian, pero me gustaría repetir alineación. También cambia el rival. No va a cambiar mucho, pero tenemos que ajustar mucho para acabar en la mejor situación. El final del partido puede requerir algo diferente a lo que requirió Castellón".

Nelson Monte entrará por la sanción de Álex Pastor. / Málaga CF

Lucas Boyé

"Lucas Boyé es como Fede Viñas. Lucas es un jugador que amenaza espacios, es muy inteligente. Estoy más ocupado en nosotros, en que nuestros delanteros den el nivel que veo en los entrenamientos, en dar nuestra mejor versión. Nosotros tenemos a los mejores. Enfrente hay jugadores de Primera División, están por accidente en esta categoría. Los equipos de mayor posesión, junto al Elche, somos los que hemos ascendido. Pienso mucho en el colectivo, en otros equipos es lo individual. Cuando llegue el momento de las individualidades estaremos, pero hay que incidir en nuestro colectivo. Si estamos al límite, somos de los más competitivos".

Derbi andaluz

"Los dos equipos nos lo jugamos todo. Es un todo o nada, luego queda, pero los dos intereses, una vez empiece el partido, es ser competitivos. Son dos aficiones hermanas, hay que recordar lo que pudimos vivir en su estadio el año pasado. Una vez empiece el partido no hay amigos, a competir como animales. Representamos los valores de lo que es el fútbol entre dos aficiones, pero en el campo vamos con todo.

Posible ascenso del filial

"Rafa y Chupete estarán el domingo con el filial. Esa ilusión que tienen los chavales de una cosa tan bonita. Estarán muchos más compañeros: Izan, Antoñito, Aarón, son un reflejo del club. Falta el último peldaño para hacer una temporada que se necesitaba a nivel de formación y resultados, que los jugadores estén en otra categoría. Es muy importante y van a estar jueguen o no jueguen mañana. Tienen que vivir algo así, en el fútbol se viven muy pocas cosas buenas. Los triunfos en equipos sufridores como nosotros se viven poco y hay que disfrutarlos".