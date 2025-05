«No podemos relajarnos hasta que consigamos el objetivo»

Por fin una semana un poco más tranquila, ¿no?

Sí, contentos porque yo creo que merecíamos ya una semanita así. Creo que estábamos haciendo méritos y la última victoria viene muy bien.

¿Tuvo el Castellón una preparación especial o fue una semana más?

Al final, venimos trabajando siempre igual con las particularidades que tiene cada semana en función un poco del rival, de la situación. Era un partido que yo creo que tenía un componente emocional muy importante.

¿Qué dijo el míster a nivel de clasificación?

El míster gestiona muy bien tanto las emociones negativas como las positivas. En este caso, pues el mensaje fue claro. Esto está bien, lo que hicimos estuvo muy bien, sobre todo un partido que tenía esa carga emocional era importante llevarlo bien. Hemos dado un paso para el objetivo, pero todavía nos quedan partidos. Tenemos trabajo que hacer todavía partiendo de este fin de semana y no podemos relajarnos hasta que se consiga el objetivo. Lo lógico y lo normal es no relajarse, a pesar de que la victoria de Castellón es una bocanada de aire fresco.

¿Se ha dejado notar en el ambiente el desahogo de verse un poco más lejos? Conseguir la victoria y volver a sentir que el equipo está bien.

Yo creo que también era una victoria que era necesitada por esos partidos en los que nos han metido goles al final, nos han empatado. Nos ganó el Oviedo en el último momento y el Eibar nos empató. El trabajo se estaba haciendo bien. Es verdad que siempre hay que ver qué aspectos se pueden mejorar, pero el trabajo se venía haciendo bien y yo creo que la victoria nos refuerza y nos da todavía más gasolina para estos partidos.

Particularmente, a usted se le vio tirarse de rodilla en ese gol que encaja el equipo en Huesca. ¿Qué se le vino a la cabeza en ese momento?

Fue como remar para quedarte en la orilla. Éramos conscientes de que necesitábamos esos puntos. Entonces, cuando haces bien tu trabajo, cuando estás en caliente, a lo mejor esas emociones negativas en florecen más, pero luego cuando lo piensas en frío suelen ser de analizar cómo ha sido todo, qué es lo que ha fallado y qué no. El resultado final era de pensar fríamente y decir que merecemos más puntos de los que estamos teniendo o que hemos tenido mala suerte en esos últimos minutos. Yo soy muy autocrítico, a lo mejor teníamos que evitar llegar a esa situación tan extrema. Con todo y con eso, estoy muy contento del equipo, de la cara que está dando.

Estaba costando dejar la puerta cero en los últimos partidos y cuando se esperan más goles, un ida y vuelta con el Castellón, se consigue.

Sí, esto es algo que he hablado bastante. A estas alturas de la temporada, ya hay menos porterías a cero en general, no solamente en nuestro caso. Los equipos nos conocemos más, cada equipo tiene su situación particular en la que necesita estar más arriba o tiene que pelear por no estar abajo. Entonces, los partidos a estas alturas de la temporada se vuelven más locos, yo creo por esa necesidad de puntos y eso propicia que haya más goles. También nos ha pasado a nosotros que a lo mejor no hemos sabido manejar en ciertos momentos los partidos y hemos recibido algún gol. Con el partido con el Castellón hay que poner en valor el trabajo defensivo que se hizo porque, más allá de los esquemas o del trabajo, todo el equipo estuvo muy bien defensivamente.

¿Cree que al equipo le está sentando bien a nivel defensivo el nuevo esquema?

Yo creo que el míster ha intentado tocar diferentes teclas para cambiar esa dinámica negativa sobre todo a nivel de resultados, pero no tanto a nivel de sensaciones o de merecimientos. A mí me parece que el equipo está bien. A priori, es una defensa de cinco, pero que enseguida se convierte en tres. No es tan defensivo como puede parecer, pero a lo mejor en ciertas situaciones de juego te protege más. El míster habrá detectado que a lo mejor necesitábamos meter a alguien más ahí y yo creo que está funcionando. Llevamos tres partidos con línea de tres centrales y solo se ha perdido en Huesca en el 96. Lo importante era que el equipo recuperase esa solidez defensiva también.

El guardameta blanquiazul está volviendo a ser el mejor jugador del Málaga CF esta temporada. / álex zea

Otra vez en casa se puede dar un paso casi definitivo. Llegar a Elda con mínimo la ventaja que hay ahora mismo es clave.

Va a ser un partido muy complicado. Granada es un gran equipo, tenemos que volver a hacer lo mismo que hicimos la semana pasada, también apoyados de nuestra gente. No quedan entradas, el ambiente va a ser espectacular y vamos convencidos de que el equipo va a salir a ganar. Vamos a darlo todo y seguro que podemos sacar un buen resultado.

Hay un recibimiento dos horas antes. Seguro que cuando lleguen van a recordar cosas de junio del año pasado...

Será maravilloso. Desde que he llegado, he vivido momentos que te marcan y esos recibimientos del año pasado, tanto Celta como Nàstic, fueron espectaculares. Estoy como loco de vivir más momentos así.

En lo personal, ¿cómo ha visto su temporada hasta ahora?

Me he visto bien. El ir sintiéndome importante en el equipo la temporada pasada, el ir cogiendo protagonismo con el paso de las jornadas para mí fue importante y me dio fuerza para empezar el año. Me he visto bien. Lo importante a nivel personal es sentirme valorado y sentirme importante en el equipo, me he sentido así en todo momento. Me he visto en ciertos momentos de la temporada mejor, en otras etapas no me he visto tan bien, pero lo importante es el trabajo del día a día, lo que puedes llegar a transmitir al equipo, más allá de que las actuaciones sean buenas o no sean tan buenas. El fútbol es constancia, trabajo y mucho entrenamiento.

La afición habla de que buena parte de los 30 puntos de la primera vuelta son por sus milagros y que ahora, que a lo mejor no había un milagro por partido, los resultados son otros. Precisamente, en Castellón hace otro milagro y se quedan los puntos en casa. ¿Casualidad?

Yo me siento importante y me siento bien cuando se hacen este tipo de comentarios. De verdad siento que mi trabajo se valora aquí porque yo sé que está esa corriente, pero a mí me gusta meterme dentro del trabajo que hace todo el equipo. Yo soy autocrítico y también me gusta analizar a lo mejor si en los anteriores partidos en los que el equipo no ha conseguido los resultados podía haber hecho más. Ahí está una parte también de trabajo con entrenador de porteros. A pesar de que en los últimos tres partidos no hayamos conseguido grandes resultados, me estaba viendo otra vez en mi forma. Para mí es importante a nivel personal, pero sobre todo me quedo con lo que le llega al equipo. Muchas veces es más importante lo que un portero transmite más que a lo mejor esas paradas.

El reconocimiento llega incluso de la Liga. Es muy complicado que un portero sea jugador del mes.

Pero mi manera de pensar y la manera en la que yo entiendo esto es muy a nivel de equipo. Si me quedo con algo de ese momento de recoger el trofeo, es tener a mis compañeros detrás y el estadio. Ese reconocimiento al trabajo no es tan habitual en el fútbol y por eso estoy en ese momento, que me siento identificado con donde estoy, me siento valorado donde estoy y, sobre todo, lo que está en mi cabeza es que eso siga y seguir disfrutándolo.

¿Eso ha sido clave para su renovación con el club?

Totalmente. También el estar donde estoy. Yo al Málaga lo considero un club grande, lo considero de verdad un club muy, muy, muy grande y yo me siento un afortunado de poder estar aquí. Aparte de eso, se reconoce mi trabajo, me encuentro bien, me encuentro cómodo y a mi familia le doy una vida que es lo que yo quiero. Entonces, para mí se cumple todo como para ni pensarme salir de aquí.

Se sufre más también por la familia. No sé si en su nuevo contrato hay liberación por si el equipo baja usted queda libre.

Tendría que mirarlo si te digo la verdad. Para que veas hasta qué punto me habría quedado. La verdad es que yo ni había contemplado esa opción porque no me entra en la cabeza que el Málaga no esté mínimo en Segunda. Yo he tenido las cosas muy claras desde el primer momento, aunque puede ser un factor importante dentro de la cabeza o la presión para cada uno el tema de la familia. Para mí es muy importante que mi familia sea feliz y yo soy un tío muy familiar.

¿Cómo ve a Carlos López?

Me parece un gran portero. Personalmente, aparte de un compañero, a día de hoy puedo decir que tengo un amigo. Nos sacamos muchos años, pero es un chaval que entrena bien todos los días, jamás ha puesto una mala cara. Tendrá las mayores ambiciones del mundo, tendrá la intención de jugar en el Málaga y de progresar aquí y yo tengo muy claro que el día que yo me lesione o el día que pase lo que sea, que Dios quiera que sea dentro de mucho tiempo, me será difícil volver porque Carlitos es un gran portero. Solamente tengo buenas palabras hacia él, de agradecimiento y me parece un gran portero.

El día de la renovación conjunta se habló de la posibilidad de buscar minutos. ¿Qué le puede decir?

Yo hablé con él el verano pasado. Él tenía en la cabeza que a lo mejor podía ser una opción, estaba en el aire y me preguntó. Yo consideraba que no porque un año en Segunda División con el Málaga, juegues o no juegues, vale mucho más que jugar en otro lado. Cuando llegue el momento hablaremos con total confianza y yo le diré lo que pienso, pero creo que la situación tiene que valorarlo uno mismo. Puede escuchar lo que yo le diga, pero tiene que valorarlo él. Desde que yo llegué aquí el año pasado, le he visto crecer como portero. No sé si habrá crecido todo lo que podía crecer en esta situación o todavía puede mejorar más si sale o no, pero yo no tengo ninguna pega de Carlos. Ojalá fuera compañero mío mucho tiempo porque tenemos un muy buen feeling y los entrenamientos son muy buenos. Eso me hace mejor a mí.

Verle en algún partido este final temporada la sería muy buena señal porque eso significaría tenerlo hecho.

A ver, yo quiero jugarlo todo, que vaya por delante, yo quiero jugar absolutamente todo o es lo que todos los futbolistas queremos, pero si el míster deciera poner a Carlito sería una buena señal porque entiendo que se habrían conseguir los objetivos y luego aparte creo que se lo merece también. Es que a Carlitos le deseo lo mejor de corazón, no es ni de cara a la galería ni nada, de verdad. Es un chico que se ha ganado además el respeto de todo un vestuario y eso lo ha conseguido a base de entrenar bien y de ser buena gente, ser buen compañero.

Este Málaga es una mezcla de chavales y de gente más veterana. ¿Como es la relación entre esas dos generaciones en el vestuario?

La verdad que maravillosa. Tenemos gente que es un poco más veterana, que tenemos familia, que tenemos un poco más de recorrido y luego está la otra parte,el grueso del equipo, que es gente muy joven. Va bastante en línea del proyecto de Loren de tirar de cantera, de sacar un equipo de aquí. A mí Málaga me parece una mina de oro porque salen jugadores espectaculares y la relación es muy buena. Ha sido un vestuario muy transparente desde el año pasado . Han trascendido las bromas, el tema de los memes y eso sigue ahí, sigue cada semana. Tenemos muy buena relación y de vez en cuando nos juntamos todos. Al final, no hay nada más bonito que tener gente con la que tienes confianza y compartir el día a día con ellos.

Hay muchos que tienen que resolver su futuro. Dioni, Manu Molina, Dani Sánchez y también Kevin o Antoñito, que parece que no va a seguir... ¿Cómo se viven todas esas situaciones jugando lo que se juega el equipo?

Yo entiendo que cada uno tiene su situación, sus contratos. He estado ahí también y la cabeza hay que tenerla siempre en el equipo, es lo que hemos priorizado. No sé decir si ha habido gente que le ha afectado o no. Lo que sí te puedo decir es que yo no he notado que nadie haya dejado de estar comprometido. Como capitán y como compañero un poco más veterano, lo que tiendo a decirle a los chavales cuando me preguntan es que, antes de plantearse nada, siempre deberían mirar lo que tenemos aquí y valorarlo porque es algo muy bonito. Me refiero a instalaciones, cuerpo técnico, día a día, la afición que tenemos detrás, que yo lo pondría lo primero. Un futbolista lo que quieres es, precisamente, jugar delante de gente, es un poco el motor de todo esto. Mi mensaje siempre va por ahí. Cada uno es libre de buscar en su vida lo que quiere o no, pero yo siempre lo he dicho. De hecho, lo he hablado con gente que ha salido también. Siempre es importante tener claro lo que tienes en el momento en el que lo tienes y valorarlo en ese momento, no a toro pasado.

¿Cómo ha visto al míster en estas últimas semanas en las que se ha puesto en duda si debería seguir?

Yo al míster le he visto bien, ha llevado las semanas como siempre. El míster tiene mucha más experiencia y aprendes un poco a lidiar con estas situaciones. Hay momentos de la temporada en los que parece que todo va bien y es fácil surfear la ola. Cuando las cosas van mal hay que aprender también a tener los pies en el suelo y decir que ni soy tan malo como parece ni a lo mejor en su momento era tan bueno como parecía. El míster ha estado estable, ha estado bien y el mensaje siempre ha sido de unión hacia el vestuario. Es que el míster lo ha dicho siempre, que hasta prefería que la presión fuese hacia él antes que a nosotros porque eso podía hacer que nos liberásemos más. Tiene el respeto ganado al 100 % del vestuario y de cualquiera que hayamos trabajado con él porque es un tío que va de frente. Te puede gustar más o te puede gustar menos su manera de entrenar o de cómo plantear los partidos, pero pone el pecho por los demás y eso es algo difícil de encontrar en el fútbol.

Como jugador que va a estar aquí bastante tiempo, ¿cómo vive todas esas noticias que ya rodean al club como la compra o el Mundial 2030?

Yo entiendo que los clubes tienen que crecer. Un paso adelante para el Málaga sería tener un mejor estadio. Aquí está otro jaleo de que el estadio pertenece a tres instituciones. Quitando eso, yo entiendo que es un movimiento muy interesante. Son cosas que son ajenas a nosotros y si nos toca estar un poco más incómodos durante un tiempo, pues habrá que ver en ese momento cómo lo llevamos. Con respecto al tema de todas las noticias, son temas extradeportivos. Estamos pendientes y estamos al día de todo lo que va pasando, sobre todo con ganas de que se resuelva pronto hacia un lado o hacia otro. Lo importante sería que el club no entre en un limbo. Que sea una cosa o sea otra, pero que el club siga dando pasos para ser un mejor, que el equipo mejore y pueda estar más arriba, lo más cerca de volver a su mejor momento.

¿Qué le pide a este final de temporada para el equipo y a nivel personal?

A nivel de equipo, quedarnos en Segunda. Ganar este fin de semana, ganar el siguiente. Sí le pediría a los compañeros tranquilidad porque hemos demostrado que, estando como estamos y siendo este equipo, tenemos más opciones de ganar que de perder. A nivel personal, que se mantenga este momento dulce en el que me encuentro, en el que se valora mi trabajo y en el que me encuentro bien tanto a nivel profesional como personal. Para mí, no quiero que cambie nada, que todo siga así porque para mí mi felicidad ahora mismo está en eso.