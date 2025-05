Málaga CF-Granada CF: Derbi y conjura por la salvación

Cinco jornadas. Eso es todo lo que le queda a LaLiga Hypermotion 2024/25 para decidir qué dos equipos ascienden directamente a Primera División, qué cuatro luchan por volver a la élite vía play off, los otros 12 que repetirán en la categoría de plata y qué cuatro bajan a Primera RFEF. Un camino que arranca este sábado en La Rosaleda con un bonito derbi entre el Málaga CF y el Granada CF (18.30 horas/LaLiga TV), y la oportunidad de dar un paso casi definitivo hacia la permanencia.

El Málaga CF 'estrena' la jornada

Lo que puede cambiar un resultado el desarrollo de la semana. Mejor dicho, los seis puntos de ventaja con el descenso. La victoria contra el Castellón ha devuelto la paz, por el momento, a Martiricos y, aunque la sensación primordial es la de la prudencia, se respira un ambiente muy diferente. Es día de derbi andaluz, día de poder casi sentenciar la salvación y día de recibimiento desde las 16.30 horas para que el estadio tiemble desde antes de empezar en busca de esos 49 puntos.

El Eldense se la juega esta jornada con el Racing de Ferrol. / LaLiga

Además, esta jornada cuenta con algunas novedades. El Málaga CF venía acostumbrado a saltar al césped sabiendo lo que había hecho ya el Eldense y cómo repercutía en la clasificación. Sin embargo, será el equipo blanquiazul el que ‘inaugure’ la jornada entre los equipos de abajo. El domingo tocará estar muy pendientes del Racing de Ferrol-Real Zaragoza y del Almería-Eldense, mientras que el lunes será el turno del Castellón-Sporting de Gijón.

Alineación

Pero nadie quiere mirar a los demás. El camino a recorrer depende de uno mismo y Sergio Pellicer parece haber dado con la tecla. Al menos, las dudas parecen ser menos con la alineación de este fin de semana. El técnico incluso expresó su deseo de volver a repetir con los mismos 11 futbolistas, pero la sanción de Álex Pastor -ciclo de tarjetas amarillas- y la recuperación de pilares fundamentales como Nelson Monte o Luismi dan pie a que haya rotaciones. Kevin es la gran incógnita por problemas musculares.

A partir de ahí, parece que Antoñito Cordero volverá a ocupar esa posición de carrilero para ejercer como extremo en acciones de ataque. Manu Molina podría partir desde el banquillo, mientras que otra duda, casi como en cada partido, es la del delantero. Chupete recuperó la pólvora con ese gol decisivo contra los albinegros y todo apunta a que va a repetir, aun teniendo el filial la posibilidad este domingo de ascender a Segunda RFEF.

Granada CF

Enfrente va a haber un Granada CF que también necesita de La Rosaleda para no descolgarse en esa sexta posición. La racha de tres victorias y un empate le ha permitido anclarse a los puestos de play off, pero tampoco llega sobrado en cuanto a piezas. Carlos Neva y Stoichkov no han entrenado en toda la semana. Sí vuelve Luca Zidane tras lesión, aunque Diego Mariño parece haberse hecho con la portería rojiblanca.

Así que gran derbi el que se va a vivir en las gradas, con 1.500 nazaríes, pero sobre todo en el césped. La última vez que el Málaga CF ganó dos partidos consecutivos fue a finales de diciembre, en la última semana competitiva de 2024 contra el Eldense (3-0) y el Sporting de Gijón (1-3). Precisamente, son los dos rivales que suceden al Granada en el calendario, por lo que un triunfo este sábado puede aliviar presiones ante lo que está por venir. Es el gran momento.