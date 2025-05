Pellicer: "Siempre pienso por y para el Málaga CF"

Sergio Pellicer compareció después de firmar la victoria en el Málaga CF-Granada CF. Como no podía ser de otra manera, el técnico blanquiazul se mostró muy satisfecho y "muy orgulloso" de sus jugadores. Incidió en la importancia del proceso, pero no quiere pensar más allá de Elda.

Balance

"Hemos hecho una primera parte coral, sobre todo contra este rival. Es cierto que te vas con 1-0, pero esto es una cuestión de valorar si ganas el partido. Ha sido una primera parte de las mejores de la temporada por intensidad, atrevimiento, desparpajo, la recuperación. Después nos ha faltado un poco, teníamos que mantenerlos lejos del área porque en cualquier situación nos generaban problemas. Ha habido situaciones, pero nos ha faltado precisión. Felicitar a los chicos porque llevan un trabajo inmejorable, sufriendo injustamente. El proceso no iba acorde a los resultados. Es una alegría, mi cabeza ya piensa en Eldense porque no hay nada hecho".

El foco en el trabajo

"Mañana me voy a Almería. Nuestro trabajo nos hace ser optimistas cuando van las cosas mal, hay que recordar hace menos de 15 días. Los chicos tienen que celebrarlo y nosotros tenemos que estar preparados. Aún queda. Nosotros somos un equipo que si vamos al límite, somos muy competitivos. Hemos tenido ese proceso, el equipo está preparado para cualquier cosa. Tenemos un debe y es conseguir tres victorias seguidas. El objetivo no está hecho. No soy pesimista, soy realista. Espero que sea un fin de semana redondo para el malaguismo".

Plantilla

"Hemos jugado con línea de 3, solo hemos cambiado al final al sacar a Carlos. Nuestro atraque es de situaciones con línea de 3, hay jugadores que están encontrando su mejor versión y en el momento más importante de la temporada. Dentro de unos años, se va a valorar porque el proceso tiene su montaña rusa. Todos los que han participado han estado a un nivel brutal. Hoy me siento muy orgulloso de cómo han trasladado los jugadores, son ellos los que toman las decisiones. Creer, la forma de jugar. Yo no recibo, me giro y elimino a dos rivales. Que los jugadores den pasos transmita al equipo".

Izan Merino

"En este caso, hemos entendido que con la verticalidad que le queríamos dar a David, pensamos que Luismi e Izan nos podían dar un poco más de empaque. Izan tiene ese proceso durante la temporada. Izan ha dado un paso hacia delante. Si das un nivel ante jugadores de Primera División, te van a exigir más. Tenemos que recordar que es un chaval, pero la clave es de los jugadores que le acompañan. Los compañeros son muy importantes para que cada uno dé su mejor versión".

Penalti

"Si hubiese estado Dioni, hubiese sido Dioni. Si hubiese estado Roko, hubiese sido Roko. Chupete es el último en llegar y era Cordero. No lo he visto. Chupete va a estar con el filial y Rafa también. Es un premio. Esas cosas ocurren poco, tienen que disfrutarlo porque han sido una parte importante, hace equipo".

Antoñito fue el goleador del Málaga CF. / Gregorio Marrero

Su futuro

"Sería un inconsciente porque no hay nada hecho. No he hablado nada de futuro con Loren porque, como digo, lo importante es el colectivo. Imagina si hablara con mi ego. Aún quedan 12 puntos y nosotros tenemos que competir con este nivel. Si se mantiene, que es lo difícil, será un paso adelante para todos. Cuando termine la temporada deberemos hablar todos. El Málaga CF va a una velocidad y nosotros tenemos que ir acordes a esa velocidad".

Canteranos

"El refuerzo también con jugadores que no participan. Nosotros vemos el día a día. Cuando me vaya, voy a seguir viviendo en Málaga. Voy a trabajar con la mayor honestidad posible y sin ego individual. Para mí es un refuerzo de los chicos, es una apuesta valiente porque creemos en el convencimiento. Son muy importantes los jugadores que no están participando y que son parte de ese proceso. Es un trabajo de equipo, de todos. Aún queda mucho y me gustaría que estos dos partidos -en La Rosaleda- le diéramos continuidad a la ilusión. Somos un equipo muy complicado".

Cambio de sistema

"Para mí es un tema de los jugadores. Puedo dar variantes que si los jugadores no toman las decisiones correctas... No gano duelos individuales, sí pongo a jugadores que ganen situaciones individuales. Siempre pienso por y para el Málaga CF por encima del ego personal. Tiene que ser así, los jugadores lo transmiten. La semana es muy larga, descansamos hasta el martes. Con este rendimiento, todo contagia".