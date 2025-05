El nuevo y exigente reto de Pellicer

El Málaga CF tiene la permanencia esta semana a punto de caramelo. Le basta con sumar de cualquier forma ante el Eldense en tierras alicantinas, pero Sergio Pellicer quiere dar un paso más. Los 50 puntos son el objetivo más inminente para confirmar matemáticamente la salvación, pero lo cierto es que el técnico blanquiazul ya ha dejado claro cuál debe ser el gran reto de la plantilla frente a los de José Luis Oltra: conseguir tres victorias por primera vez en toda la temporada.

De tres en tres

Entre mensajes de calma y la euforia contenida, el mensaje no pudo ser más claro: "Hemos tenido ese proceso, el equipo está preparado para cualquier cosa. Tenemos un debe y es conseguir tres victorias seguidas. El objetivo no está hecho. No soy pesimista, soy realista", reconoció el castellonense en una afirmación que trae pareja la salvación y la mejor racha del curso.

Pellicer ha encontrado su once de confianza. / Gregorio Marrero

No han sido muchas las veces que los de Martiricos han sumado dos victorias consecutivas a lo largo del curso: jornadas 12 y 14 (Eibar 1-0 y Cartagena 1-0) -la 13 fue aplazada por la dana de Valencia-, jornada 20 y 21 (Eldense 3-0 y Sporting de Gijón 1-3), jornadas 27 y 28 (Cartagena 0-1 y Tenerife 1-0) y jornadas 37 y 38 (Castellón 1-0 y Granada 1-0). Y la cuenta para ahí, pero Pellicer quiere demostrar que su plantilla ha llegado al final de la temporada en su mejor momento.

¿El mejor Málaga CF?

El objetivo pasa por sumar los tres puntos en Elda y el contexto parece propicio. Uno llegará con la ansiedad de sumar una victoria que le haga seguir soñando con la permanencia, mientras que el otro aterrizará con mejor sensaciones, más seguridad y dos partidos que refuerzan por completo esa idea del técnico castellonense de poner por delante el contexto sobre los resultados. Las últimas jornadas no han hecho más que darle la razón.

Y el debate está sobre la mesa. ¿Llegará a Alicante el mejor Málaga CF de la temporada? Solo puede hacer competencia esa última semana de 2024 en la que los de Martiricos superaron al propio Eldense y al Sporting con un balance de 6-1 en goles. Lo cierto es que contra los valencianos pudieron ser muchos más, hubo hasta tres anulados, pero la excelencia futbolística que demostró el equipo contra el Granada, unida a buenos tramos con el Castellón, deja claro que Pellicer y los suyos van camino de cerrar el curso con la flechita hacia arriba.

Habrá que ver si Elda hace posible uno de los últimos retos del curso. Por el momento, la afición no sabe lo que es celebrar tres victorias consecutivas, pero sería un gran regalo para este fin de semana. La permanencia matemática, una exhibición de hambre y el asentamiento de las ideas de cara a un futuro que ya parece ser algo más tranquilo.