Málaga CF: Los focos vuelven a apuntar a Loren Juarros

Con la permanencia casi en el bolsillo -el Málaga CF tiene la oportunidad de certificarla matemáticamente este domingo frente al Eldense-, los focos empiezan a apuntar a la dirección deportiva y a la planificación de la próxima temporada. Aún falta por dar ese último paso sobre el césped, pero en los despachos llega el momento de intensificar el trabajo para perfilar el Málaga 3.0 de Loren Juarros.

La dirección deportiva blanquiazul va a tener un verano muy intenso para configurar una plantilla que debe dar un salto cualitativo de cara a la próxima temporada. El nivel de exigencia subirá para un equipo que ya no se será un recién ascendido y debe estar en otras batallas. Loren Juarros tiene tarea por delante. Llega el momento de afrontar renovaciones, decidir con qué jugadores no se quiere contar, intentar dar salida a futbolistas con contrato que no tienen peso en el equipo blanquiazul y acometer nuevos fichajes.

El Málaga CF tiene un ‘problema’ para reforzar su plantilla, y es que tiene ya a muchos jugadores contrato para la próxima temporada. Un bendito problema para dar continuidad al bloque del ascenso y de esta temporada pero también un inconveniente a solventar para forzar la marcha de algunos activos que no entran en los planes de futuro del club. Salvo en la delantera, donde sí habrá muchos movimientos, en el resto de líneas hay muchas plazas ocupadas entre los jugadores con contrato y los que tendrán un año extra por mantenerse en Segunda División.

A la par, llega el momento de abordar las renovaciones de varios jugadores que terminan contrato. Dani Sánchez, Manu Molina, Dioni, Kevin... Todos ellos deben negociar su continuidad, y no en todos los casos está garantizada una fumata blanca. Otros como Yanis Rahmani o Baturina se marcharán a final de temporada al finalizar sus contratos. Teniendo en cuenta todo esto y la oficiosa salida de Antoñito Cordero al Newcastle, la zona ofensiva es donde se esperan más caras nuevas durante el mercado estival.

Límite salarial

El club también está pendiente de saber con qué límite salarial contará para mejorar esta plantilla. Se espera que la Audiencia Provincial resuelva el recurso del acuerdo por Horta y se pueda contar con ese dinero, también pueden llegar ‘pedreas’ por traspasos a gran nivel de jugadores como Dean Huijsen o Roberto. Todo esto tiene que ayudar a contar con mayor fuerza en el mercado y optar a jugadores que verdaderamente eleven la calidad del equipo en busca de objetivos más ambiciosos.