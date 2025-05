Oltra, antes del Eldense-Málaga CF: "Es una situación de vida o muerte"

El entrenador del Eldense, José Luis Oltra, afirmó que tiene "opciones reales" de lograr la permanencia y dijo que cree "que se puede" antes de recibir este domingo al Málaga en el Nuevo Pepico Amat.

"A mí nadie me saca de la hoja de ruta que es trabajar y con la mejor intención. Sabemos que no podemos poner paños calientes porque no hay mucho margen", explicó en una rueda de prensa.

"Ya no vale quitar presión. Me duele mucho perder por cinco, pero no hay que dramatizar porque no fue un resultado definitivo. Hay opciones reales, por difíciles que sean, pero yo me agarro a creer que se puede", añadió.

Sobre el adversario, el técnico valenciano destacó que "el Málaga es un muy buen equipo, con buen entrenador y con gran eficacia defensiva". "Nos da igual quién esté enfrente porque sólo nos vale ganar. Es ahora o nunca", dijo.

Situación límite

El entrenador del Eldense reconoce que han sufrido "un retroceso en resultados" y que están "peor defensivamente", pero recalcó que ahora "ya da igual las tácticas, la preparación física, entrenador o jugadores" porque están "en una situación de vida o muerte".

Por último, el técnico valenciano confirmó que no podrá contar con Masca, Unai Ropero, Iñigo Piña por lesión mientras Diego Méndez es duda al estar en la fase final de su recuperación.