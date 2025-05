CD Eldense - Málaga CF: Condenados al sufrimiento (1-0)

El Málaga CF parece empeñado en complicarse la vida esta temporada. Aún hay margen, pero los blanquiazules perdieron su primera oportunidad de sellar la permanencia y olvidarse de esta campaña de sufrimiento. Los de Pellicer cayeron por 1-0 en el Nuevo Pepico Amat frente al Eldense, en un partido condicionado por la expulsión por roja directa a los 7 minutos de Einar Galilea, y tendrán que remar todavía para asegurar su continuidad en LaLiga Hypermotion.

Expulsión tempranera

La primera clara del partido fue para el Málaga. Lobete, solo desde dentro del área, no supo definir. Buena parada de Dani Martín. Y en la jugada siguiente, a los 7 minutos de encuentro, se puso la cosa negra para los blanquiazules. Galilea agarró en campo contrario a Gassama, a 60 metros de la portería, siendo el último defensor y Galech Apezteguía le sacó la roja directa. Decisión muy cuestionable por la distancia hasta la puerta de Alfonso Herrero. Pero se quedaba con 10 el Málaga al poco de empezar...

Pellicer reestructuró el equipo retrasando a Izan. No sufrió apenas el Málaga en los minutos posteriores a la expulsión. De hecho, era capaz de asomarse incluso por el área rival en alguna salida rápida a la contra. Fue ganando terreno y apretando el Eldense sobre la puerta blanquiazul. Llegó el paradón de cada día de San Alfonso para evitar el tanto del exmalaguista Sekou Gassama. Empezó a sufrir el equipo. Ahora era Nelson Monte el que sacó casi debajo del larguero tras un cabezazo de Fran Gámez.

No esperó más Pellicer para modificar el plan desde el banquillo. Pastor sustituyó a Antoñito Cordero en un cambio obligado por lo visto en los últimos minutos. La tuvo de nuevo Sekou y ahora la cruzó demasiado. Los blanquiazules intentaban tener alguna posesión larga para respirar. En una llegada aislada, Chupe no encontró por poco a Izan, que llegó desde atrás, jugando de nuevo ya en el centro del campo. Con la sensación de que Eldense no estaba haciendo sufrir demasiado al Málaga se llegó al descanso.

Cambio ofensivo en el Eldense tras el descanso. Juanto Ortuño por Fran Gámez. No le quedaba otra a Oltra que arriesgar. Reculó metros el Málaga en este segundo tiempo. Demasiados minutos para estar así. Seguía sin pasar demasiado en el partido, pero las llegadas eran locales. Collado la echó fuera con poco ángulo ante Alfonso Herrero.

Ortuño decidió el partido

Solo atacaba ya un equipo y no tardó mucho más en desequilibrar la balanza. A los 62 minutos, Juanto Ortuño, que había salido en el inicio de la segunda parte, hizo el 1-0 a puerta vacía tras un centro raso de Sergio Ortuño. Triple cambio en el Málaga: Dioni, Manu Molina y Carlos Puga, al campo a por el empate.

Pero el Málaga no fue capaz de inquietas hasta el descuento. Fue a balón parado y hubo suspense, porque los blanquiazules reclamaron mano de Marc Mateu, pero ni el colegiado ni sus compañeros desde el VAR lo consideraron. Marcó Ortuño con Alfonso fuera de la portería, fue anulado por fuera de juego. Justo después fue expulsado el atacante local por un golpe sobre Puga. Y ahí ya murió el partido para un Málaga que sigue sin cerrar el objetivo de la permanencia.