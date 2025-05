Pellicer: "Nos ha faltado ser más atrevidos"

Sergio Pellicer habló en rueda de prensa tras la derrota frente al Eldense y reconoció que la expulsión de Galilea a los 7 minutos de partido fue determinante: "Está muy marcado por la expulsión. El partido habría cambiado totalmente". Los blanquiazules perdieron la oportunidad de certificar la permanencia y ahora deben hacerlo en casa: "En La Rosaleda esto no se nos escapa".

Análisis del partido

"Jugando con Sekou, descargando por fuera. Nosotros, sin energía para ese segundo balón. En la segunda parte, nuestros mediocentros no llegaban a la ayuda en los laterales. Nos ha faltado dar ese paso adelante. En Zaragoza también nos ocurrió y estuvimos más sólidos, estuvimos mejor con la pelota. La necesidad del rival... Ellos con espacios... Hemos jugado con dos delanteros, hemos cambiado. Buscábamos que no hubiera tanto orden. Nos ha faltado con la pelota, ser más atrevidos".

Pocas ocasiones

"No hemos sido capaces de encontrar a nuestros atacantes, tener profundidad. Chupe no podía amenazar en profundidad. Nos han agotado. Ellos, muy físicos. Se ha jugado a lo que ellos han querido. Son momentos y no hay que buscar excusas. Hemos competido a buen nivel con un jugador menos. Han llegado más y han tenido más ocasiones. Necesitábamos gente con piernas. Nos ha faltado".

La expulsión de Galilea

"No la he visto… Es fútbol. El árbitro ha decidido que era el último hombre. Tenemos que estar preparados para este final de temporada loco para todos. Está predestinado que lo consigamos en La Rosaleda. Era un día muy importante, queríamos sellarlo todo. Mirar hacia adelante. Esto no cambia nada. Animar a los jugadores, que han hecho un esfuerzo brutal. No hemos estado acertados. Lo han dado todo. Nos ha faltado más profundidad, pero hay que dar mérito al rival. Está muy marcado por la expulsión. El partido habría cambiado totalmente, pero no es excusa. Cuando estás al límite, a dar lo máximo. Un golpe era el KO. No hemos podido darlo. Han estado mucho más cerca del área y no hemos sido capaces de amenazar".

Cuentas para la permanencia

"Teníamos que haberlo hecho ya. Lo dije en la previa, los milagros no existen. En el fútbol no hay imposibles. Hace cuatro semanas estábamos en otra situación. Depende de nosotros mismos. Ese es el mayor mérito".

La Rosaleda, clave

"Lo hemos intentado, pero no se nos ha dado desde esa primera acción. Lo hemos dado todo con un jugador menos. Ha sido un partido de pequeños duelos, han estado más activos. Nos hacían falta, se ordenaban... Cuando hemos recuperado la pelota, no hemos transitado rápido. En La Rosaleda esto no se nos escapa. Tenemos que volver a transmitir esa energía".