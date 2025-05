¿Qué necesita el Málaga CF para conseguir la permanencia matemática esta jornada?

El Málaga CFtiene este fin de semana la segunda oportunidad de cerrar el objetivo de la permanencia en Segunda División. Falló en el Nuevo Pepico Amat frente al Eldense (1-0), pero ahora vuelve a estar en disposición de conseguirlo. En esta jornada 40 no depende de sí mismo para conseguirlo, podría ganar y que todavía hubiera que esperar una semana más para que la salvación fuese matemática, pero sí que hay opciones de que puedan darse los resultados para que se quede todo finiquitado este domingo.

Puede pasar cualquier cosa en función de lo que se produzca en La Rosaleda en el duelo directo entre el Málaga CF y el Sporting de Gijón y en otros campos, con especial atención a lo que hagan el Eldense en Castellón y el Zaragoza en el Carlos Tartiere contra el Real Oviedo. Hay muchas posibilidades abiertas, desde que los blanquiazules ganen y no obtengan la permanencia al 100%, hasta que pierdan en su partido y sí la consigan.

¿Qué resultados se tienen que dar para que el Málaga CF consiga en esta antepenúltima jornada su permanencia matemática en LaLiga Hypermotion?

Si el Málaga CF gana...

El conjunto blanquiazul juega el sábado a las 21.00 horas frente al Sporting de Gijón y si consigue tres puntos dejará su permanencia lista al 99%, pero no podría ser matemática hasta el domingo. Para ello, en caso de ganar, necesita que Eldense no derrote al Castellón en Castalia. Si el Eldense gana, pese a que la ventaja con los alicantinos seguiría siendo de seis puntos (más el average particular), todavía podría darse un triple empate a 52 puntos con el Zaragoza o cuádruple con algún otro implicado como el Cádiz o el Castellón, además de los maños, que condenaría a los de Sergio Pellicer.

Si el Málaga CF empata...

Si los blanquiazules suman un punto frente al Sporting también habría opción de que la salvación quedase resuelta el domingo. Para ello necesitaría que el Eldense perdiera en Castellón -la ventaja sería de 7 puntos faltando dos jornadas- o que Eldense empate y el Zaragoza gane en Oviedo. En esta segunda alternativa, el Málaga CF se quedaría con 50 puntos, el Eldense con 44 y el Zaragoza, con 51, saldría de la ecuación de un posible triple empate y haría imposible que los alicantinos superasen a los de Pellicer en las últimas dos jornadas. Solo podría darse ya un triple empate Málaga, Castellón y Eldense a 50 que en ningún caso mandaría a los malagueños a Primera RFEF.

Si el Málaga CF pierde...

Hasta perdiendo, existe la posibilidad de que el Málaga se salve definitivamente esta jornada. Solo hay una combinación que lo permitiría: derrota del Eldense y victoria del Zaragoza. Como antes, el Zaragoza se escaparía hasta los 51 puntos y ya no podría darse ese triple empate con el Málaga y el Eldense. Al mantenerse la ventaja blanquiazul de seis puntos (49 por 43), ese average particular ganado por el Málaga sería determinante y ya no habría opción al ‘sorpasso’.