Dos ausencias inesperadas ponen en alerta la defensa del Málaga CF

El entrenamiento del Málaga CF de este jueves ha dejado una notable preocupación en el seno del cuerpo técnico. Era la penúltima sesión antes de recibir al Sporting de Gijón, predispuesta a terminar de perfilar algunos detalles, pero las alarmas han saltado en la defensa blanquiazul con dos ausencias inesperadas. Dani Sánchez y Nelson Monte se quedaron en las galerías interiores por problemas musculares.

El central tiene molestias en la parte posterolateral de su rodilla izquierda, mientras que el lateral zurdo las tiene localizadas en su pubis derecho. Por el momento, a 48 horas del partido contra los asturianos, están "pendientes de evolución", según ha comunicado el club, pero la alerta es evidente en una línea defensiva que ya tiene este fin de semana la baja confirmada de Einar Galilea por la tarjeta roja en Elda.

Las bajas golpean la defensa

Esto dijo Sergio Pellicer en rueda de prensa: "Son duda, tienen molestias musculares. No es nada grave, pero tenía pensadas varias situaciones, variar algún perfil de jugador porque necesitamos ir al límite. Veníamos de dos partidos con mucho desgaste. Mantener el nivel es difícil. Vamos a esperar, pero necesitamos a todos al 100%. Es momento de arriesgar, pero el que participe tiene que estar preparado para las situaciones que nos vamos a encontrar", a lo que añadió: "Necesito el perfil de jugadores que estén al 100%".

Habrá que ver qué es lo que sucede en el entrenamiento de este viernes porque la situación es crítica. El técnico blanquiazul puede perder a tres defensas titulares en un partido que él mismo ha calificado como "el más importante de la temporada". No solo se puede jugar el Málaga CF la permanencia, sino que ya había un once tipo en que la línea defensiva, salvo cambios obligados por sanción, no se había tocado.

¿Línea de cuatro o cinco?

Las circunstancias ahora pasan por Víctor García, Álex Pastor, Murillo, Carlos Puga y Jokin Gabilondo como único efectivos asegurados, a excepción de poder recuperar a uno de los tocados y de contar con el canterano Recio entre los convocados. Así que en el vestuario se debate ahora mismo una cuestión: ¿qué sistema va a ser el que ponga sobre el césped Sergio Pellicer?

Dani Sánchez ha sido indiscutible en la banda izquierda del Málaga CF. / Málaga CF

La línea de cinco ha sido la opción más utilizada en las últimas semanas. Los carrileros parecen ocupados con tres laterales para dos puestos o incluso reconvertir a un extremo. Sin embargo, los problemas aparecen en el centro de la zaga. Pastor y Murillo son los únicos que podrían jugar. Para cerrar la línea, tendría que bajar Izan Merino, que está siendo intocable en las últimas semanas junto a Luismi en el centro del campo. Con la línea de cuatro, solo habría un jugador del primer equipo como recambio.

El viernes, día decisivo

Son muchas aristas las que se plantean y aún más la importancia que hay en juego en "el partido más importante de la temporada". Habrá que ver si Dani Sánchez y Nelson Monte vuelven al entrenamiento de este viernes. Estas 48 horas van a ser fundamentales para plantear una defensa que dé continuidad al muro que ha levantado el Málaga CF en los últimos partidos de La Rosaleda.