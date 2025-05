Pellicer, antes del Málaga CF-Sporting: "Este sí es el partido más importante de la temporada"

Sergio Pellicer compareció este jueves, 48 horas antes del Málaga CF-Sporting de Gijón, y no dudó en calificar el encuentro como "el partido más importante de la temporada" o "final". Categórico. El técnico blanquiazul se mostró muy centrado, confiado en la plantilla y sin querer pensar más allá de lo que ocurra este sábado en La Rosaleda.

Balance

"Estamos aquí después de la última oportunidad del otro día, es la complejidad de esta competición. Muy concentrados. Sí que es el partido más importante de la temporada, estamos ante una oportunidad delante de nuestra gente, de poder certificarlo matemáticamente en nuestra vuelta al fútbol profesional. Hay que analizar la eficacia. El último partido son momentos, tenemos que estar muy concentrados porque con la ocasión más clara que tuvimos después, a la siguiente la expulsión. Hay que mirar las cosas que han ocurrido y lo que puede ocurrir. Nuestra afición ha dado una masterclass de ser la mejor afición en la categoría en la que estamos. Es una final. Tenemos que ser nosotros en un partido muy complicado. Tenemos un rival en una situación difícil con un cambio de entrenador, nos lo va a poner complicado porque ahora mismo está en un buen momento".

Partido más importante

"El sábado tenemos un partido. El fútbol nos da muchas reacciones, no son matemáticas. Hay que ganárselo en el campo. Esto es una final, esto sí es una final. Por eso lo quiero trasladar. Después queda y hay situaciones en las que dependemos de nosotros mismos. Nos hemos merecido tenerlo ya certificado porque hemos estado muy cerca de dar un paso hacia delante. No quiero relajación ni pensar en lo de después. Hay que pensar en cada jugada, en cada saque de banda, ellos son muy verticales en situaciones de recuperación. Focalizados en el partido del Sporting".

Presente

"No hay que pensar en lo que viene después. Podemos ver los vecinos de Primera, parecía que iban a jugar la Champions. Nosotros sacaremos notas después, cuando acabe todo. Para nosotros queda un mundo. No quiero perder energía en valoraciones del futuro. Mi cabeza está expuesta en el presente y el presente es el Sporting, delante de nuestra gente. Seguramente sea la mejor entrada de la temporada, la velocidad hay que darla en este partido. Vendrán las notas después, nadie me va a sacar de ahí".

Nelson Monte es duda para el sábado. / Málaga CF

Dani Sánchez y Nelson Monte

"Son duda, tienen molestias musculares. No es nada grave, pero tenía pensadas varias situaciones, variar algún perfil de jugador porque necesitamos ir al límite. Veníamos de dos partidos con mucho desgaste. Mantener el nivel es difícil. Vamos a esperar, pero necesitamos a todos al 100%. Es momento de arriesgar, pero el que participe tiene que estar preparado para las situaciones que nos vamos a encontrar. Nos va a requerir mucho cuando tengamos pérdidas, ser exigentes en el cambio de chip, son muy rápidos. Con la llegada de Garitano es un equipo muy profundo y rápido. Creo que vamos a tener el peso del partido. Necesito el perfil de jugadores que estén al 100%. Solo vemos el rendimiento en el campo. Hay jugadores que se callan por querer jugar. Cuando hay ciertas molestias hay que decirlo porque desde la grada no se sabe nada".

Gestión de las emociones

"Ahora es un momento de emociones. Somos el segundo equipo que más corre en distancia, pero jugamos en La Rosaleda. Hay que estar preparados. Los entrenamientos son más cortos, de ajustar, vivimos ahora de emociones. El trabajo físico está hecho. Si en vez de jugar en Elda jugamos en casa, estaríamos hablando de otra cosa. Tenemos que ser más consistente. Hemos demostrado que si vamos al límite, somos un equipo muy complicado".

Estado del grupo

"Es uno de los grupos más comprometidos que he tenido. En una plantilla, con la cabida de la idea que tenemos con gente joven y una plantilla amplia, juegan 11 y se quedan fuera 14. Los jugadores sufren. Sí que es cierto que los ves concentrados sabiendo la importancia de que lo tenemos ahí. El otro día se nos escapó y ahora tienen el ansia que debemos controlar. El camino lo marcan los últimos partidos en casa. Los que no juegan están cabizbajos, pero hay buena unión".

Tensión en el entorno

"Es normal. Somos un club que hemos sufrido. La exigencia de nuestra gente debe ser así, yo lo tengo que entender. Luego podremos analizar, pero son pequeños detalles. El Sporting y nosotros somos los equipos que más hemos empatado. Dos victorias te ponen en otra situación. Eso hay que entenderlo por la exigencia. Hicimos una primera vuelta excepcional, pero también es cierto que ahí nos cayó de cara. Ha habido situaciones en las que ahora hemos estado mejor, pero es cuestión de resultados. Para nosotros es esencial, pero entiendo la exigencia y la ilusión que genera el club. No valen todos para jugar en el Málaga CF. Hay equipos sin esta presión".

Comparación con el equipo de las 18 fichas

"Son dos contextos diferentes. El año de las 18 fichas fue el número de jugadores. La pandemia, la Copa del Rey, pero este equipo juega mucho mejor. Teníamos otro perfil de jugadores, hambre e ilusión, dio un rendimiento brutal. Este equipo es mucho más bonito de ver, mucho más dinámico, con más gente joven. Por eso es muy importante ganar esta semana porque se está generando algo muy bonito. El sentido de pertenencia es muy importante. Lo más importante es que los ídolos son la gente de nuestro barrio. Hemos tenido grandes jugadores, pero ahora son estos niños. Hay que darle otra velocidad y ser mejores cada temporada".