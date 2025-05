Pellicer: "El partido lo ha ganado La Rosaleda"

Sergio Pellicer vivió una de sus ruedas de prensa más felices de los últimos meses. Quiso agradecer a la afición porque "el partido lo ha ganado" La Rosaleda, aunque recordó que la permanencia todavía no está sellada de forma matemática. "Tengo que hablar con el club, conmigo no hay problema", dijo el técnico sobre su futuro en el banquillo blanquiazul

Mensaje a la afición

"Agradecer a la afición. Aunque no es matemático quiero darle las gracias. Desde el primer día del año pasado. El partido lo han ganado ellos. Ese sentimiento tiene que seguir. Dar las gracias a los jugadores por el esfuerzo que han seguido el ADN de lo que es este Málaga. Dar las gracias al staff. Queda mucho aún porque no es matemático. Es una fiesta lo de hoy porque se ha conseguido con sufrimiento. Pedir disculpas a los jugadores que han jugado menos. Busco ser honesto en mis decisiones. Daros las gracias también a los periodistas. Quedan 15 días donde no hay nada hecho, pero quería agradecerlo porque lo de hoy pone los vellos de punta. Los periodistas también sois partícipes de esto en la crítica y el elogio. Daros las gracias. Afición jugadores, staff técnico y a mi familia que también ha sufrido mucho".

Emoción final

"Creo que al final hay mucho trabajo detrás y lo que hemos vivido la gente del club también. Somos unos afortunados los profesionales pero los especiales son la gente del club. O vosotros. Un trabajo, a veces, mal pagado. He visto ERES, despidos… Me acuerdo de la gente del club y me emociono. Gestiono diferente este equipo que otro. Cuando me retire seguiré viviendo aquí. Soy un malagueño más".

Victoria con remontada

"El partido estaba muy peligroso. Hemos generado y ellos también han creado peligro. Cuando robaban, generaban jugadas con espacios. Se nos ha puesto todo de cruz. Pero hemos ajustado bien. Es un trabajo de los chicos. Era muy difícil remontar en esta categoría. Lo hemos conseguido y como dice Ben Barek, lo importante es marcar un gol más que el rival. Se ha visto lo que es este Málaga. Pero queda mucho por mejorar".

Chupete

"Esto son emociones. Hemos generado un sentido de pertenencia. Hay que saber controlar las emociones pese a lo que hemos vivido. Estaban por delante y te podían hacer daño. Hemos sabido reaccionar y manejado la situación con cabeza. Hoy le ha tocado a Chupete. En Gijón fueron Dioni y Roko. El trabajo del equipo. La transferencia va del entrenamiento a la competencia. Los compañeros te hacen mejores. Ahora ponemos a Chupete por las nubes. Yo le pondré los pies en el suelo a partir del martes”.

Málaga con sello propio

“Yo soy un ferviente. Venimos de abajo y valoramos mucho las cosas de por sí. Es un trabajo de todos, pero es importante. Me alegro mucho y es muy emocionante. Pero hubiera sido igual, si hubiera sido otro. Hemos generado un sentido de esos modelos del barrio. Pero queremos más y delante de esta gente la exigencia es enorme. Me quedo con las cosas positivas que son muchas”.

Permanencia matemática

"Aún queda. Hay una pequeña posibilidad. No es matemático. Le he dicho a los chicos que recordaran cómo llegamos a Segunda. Creyendo e insistiendo. En la última jugada. A veces hay que recordar. En esta segunda vuelta nos han penalizado los últimos minutos. Esos detalles te hacen mirar hacia arriba o estar como hemos estado. No debemos dejar de luchar y se tiene que transmitir. Los niños que van a La Rosaleda lo ven".

Futuro en el banquillo

"Quedan dos partidos. Tengo que hablar con el club. Conmigo no hay problema. Ahora lo menos importante es el futuro del entrenador. A ver si ese punto que nos falta lo podemos conseguir este domingo o en Elche. Imagínate si hubiésemos perdido en Eibar. Hay que tener mucha memoria. Las cosas se hacen con pausa".