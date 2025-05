Los puntos calientes de la planificación del Málaga CF: Manu Molina, Dioni, Kevin...

La dirección deportiva del Málaga CF ha puesto la velocidad de crucero en la planificación del equipo de la temporada 2025/26, el tercero que diseñará Loren Juarros. Queda mucho verano por delante y muchas piezas por encajar, pero los primeros movimientos ya se han realizado y las reuniones se intensifican en busca de empezar a cuadrar el puzzle de la primera plantilla que competirá de nuevo la próxima campaña en LaLiga Hypermotion.

Ya se han confirmado los dos primeros movimientos oficiales -la renovación de Dani Sánchez hasta 2027 y la ampliación de contrato de Izan Merino hasta 2028-, y ahora vienen por delante unos días y semanas, todavía con la temporada en juego, para empezar a decidir con qué jugadores se cuenta para el próximo proyecto, que debe ser algo más ambicioso de lo que ha resultado este curso. Entre los jugadores que terminan contrato hay algunas salidas más que claras, por diferentes motivos: Yanis Rahmani firmó un año y no se le renovará, Baturina se marchará tras cumplir su año de cesión y Antoñito Cordero pondrá rumbo, libre, al Newcastle inglés. Pero hay otros con los que no hay todavía un futuro aclarado.

En este apartado hay tres nombres que marcarán las necesidades del Málaga CF en el mercado. Sergio Pellicer y Loren Juarros tiene que decidir sobre la continuidad de tres futbolistas que terminan su contrato al final de este curso: Manu Molina, Dioni y Kevin Medina. Aún no hay nada finiquitado, y ni el club ni los protagonistas se han pronunciado el respecto, más allá de declaraciones de intenciones, pero cada día que pasa parece que su futuro próximo en el club blanquiazul está menos claro.

Dioni Villalba

Ha sido el pichichi del equipo esta temporada con 7 goles. Empezó el curso como tercer delantero, por detrás de los fiascos de Baturina y Castel, y terminó ganándose la titularidad. En el último tramo de la temporada ha perdido peso en las alineaciones, adelantado por Chupete. Ascendió con el equipo en su primer año en el club y este año ha rendido a buen nivel. El delantero malagueño de 35 años siempre mostró su predisposición a quedarse, emplazando el tema a después de conseguir la permanencia, y ahora debe sentarse con el club para ver si hay un acuerdo para continuar una temporada más. Si no continúa, Chupete quedará como único ‘9’ de la plantilla y Loren Juarros tendrá que ir al mercado a por dos delanteros, como mínimo.

Manu Molina

Ha sido una pieza fundamental del equipo de Pellicer en este primer año en Segunda División, sobre todo en la primera vuelta. Tras una lesión en el mes de marzo, le costó volver a su mejor nivel y en las últimas jornadas, el técnico blanquiazul ha apostado por Izan Merino en su lugar. Parecía que no iba a haber problemas con su continuidad, e incluso se daba por hecha una renovación automática por partidos, pero no ha sido así y tendría que llegar a un acuerdo con el club para seguir otro año. Con la salvación en el bolsillo, ha llegado el momento de mantener esas conversaciones. ¿Quiere el club que siga?

Kevin Medina

El extremo del Llano de la Trinidad tiene pie y medio fuera del Málaga CF. El tema de su renovación se ha enquistado hasta tal punto que parece que ya no hay entendimiento posible. Con toda probabilidad, está viviendo sus últimos días de blanquiazul, como adelantaron este lunes los compañeros de Área Malaguista de 101 TV. Kevin lleva más de un año con una oferta de renovación sobre la mesa que no es de su agrado. No siente que lo estén valorando como merece, tal y como afirmó en una entrevista en La Opinión. Desde que cambió de representantes no hay buena sintonía y todo apunta a una salida este verano. Tiene ofertas de otros equipos de Segunda. Con su salida y las seguras de Yanis Rahmani y Antoñito, el Málaga perdería tres piezas en el extremo de una tacada.