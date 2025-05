Málaga CF: ¿El momento de Carlos López?

Con la permanencia en Segunda ya garantizada, y con dos partidos todavía por disputarse, llega el momento para de que Sergio Pellicer pueda dar la alternativa a futbolistas que han tenido menos protagonismo y que han merecido también estar sobre el césped. Y uno de ellos es, sin duda, Carlos López. El canterano blanquiazul lleva dos temporadas en el primer equipo, trabajando como el que más a la sombra de un gran Alfonso Herrero, y ahora podría tener la oportunidad de jugar en el Martínez Valero este domingo o en la última jornada frente al Burgos en La Rosaleda.

Pese a que Carlos López lleva dos cursos ya plenamente integrado en el primer equipo, aún no ha podido debutar en Liga. Y eso no es más que por el gran nivel y la regularidad que ha tenido Alfonso Herrero tanto el año pasado en Primera RFEF como en las 40 jornadas que se han jugado este curso en LaLiga Hypermotion. Herrero no se ha perdido ni un solo partido por lesión o sanción, y sus actuaciones bajo palos tampoco daban motivo para un cambio, así que Carlos López se ha tenido que conformar con jugar solo en Copa del Rey.

Posible debut en Liga

La pasada campaña, el joven portero de La Academia (20 años) pudo disputar tres encuentros de Copa del Rey, y lo hizo a gran nivel. Dejó actuaciones destacadas ante equipos de categoría superior en aquel momento como eran el Eldense y una Real Sociedad que jugaba la Champions. La eliminación temprana del equipo en esta edición frente al CD Estepona, hizo que Carlos solo pudiera jugar ese partido, en el que encajó tres goles. Ahora, con el objetivo colectivo cumplido, se le abre la oportunidad de debutar en Liga con el primer equipo. La decisión la debe tomar Sergio Pellicer.

«Yo quiero jugar absolutamente todo, pero si el míster decidiera poner a Carlitos sería una buena señal. Creo que se lo merece también. Es que a Carlitos le deseo lo mejor de corazón, no es ni de cara a la galería ni nada, de verdad. Es un chico que se ha ganado, además, el respeto de todo un vestuario y eso lo ha conseguido a base de entrenar bien y de ser buena gente, ser buen compañero», dijo Alfonso Herrero, guardameta titular del equipo, en una entrevista reciente en La Opinión.

Su futuro, en el aire

Tras dos temporadas siendo parte de la primera plantilla, pero casi sin minutos, el jugador y el club tendrán que tomar la mejor decisión de cara la próxima campaña. Su presencia en el equipo como segundo guardameta es una garantía, pero es entendible que el futbolista quiera jugar y además es importante que lo haga para seguir desarrollándose como portero y poder ser en el futuro el inquilino de la portería blanquiazul.

Carlos López, al igual que Alfonso Herrero, fue renovado tras el cierre del mercado invernal. El canterano firmó hasta 2029 y ya en la rueda de prensa de presentación del acuerdo habló sobre las posibilidades abiertas para la próxima temporada. «Todos buscamos jugar. En el próximo año habrá que buscar opciones y se tanteará», aseguró. «Tenemos que pensar en el futuro, lo hablaremos internamente. Van dos temporadas sin una competición regular. Veremos lo mejor. En el club o en alguna alternativa donde tenga competición. No vamos a dejar de mirar por el bien de Carlos, porque su bien será el del Málaga. Contemplaremos cualquier situación», añadió Loren Juarros, director deportivo del club.