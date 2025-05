Elche - Málaga CF: La batalla de las porterías a cero

Cuando eres capaz de no encajar es evidente que estás mucho más cerca de ganar los partidos. Luego queda la otra parte, marcar en la portería contraria, y ahí es donde ha estado la diferencia entre un Elche que se está jugando el ascenso y un Málaga CF que se ha tenido que conformar con sacar la permanencia adelante a falta de dos jornadas para el final de LaLiga Hypermotion.

Este domingo, en el Martínez Valero, se ven las caras los dos clubes de la categoría que más veces han conseguido dejar su puerta a cero en lo que va de competición. Sin embargo, uno es tercero y el otro 15º por la producción ofensiva y acierto de cara a gol que han tenido. Los de Eder Sarabia son el equipo que más veces se ha marchado de un encuentro en estas 40 jornadas sin recibir ningún tanto. Lo ha hecho en 17 ocasiones, mientras que los blanquiazules son los segundos en esta estadística en la categoría de plata, con 16.

Equipo menos goleado

El conjunto ilicitano es el equipo de Segunda que menos ha encajado en lo que va de curso. Solo ha concedido 34 tantos. El Málaga CF, con 42, tampoco anda mal en este apartado. El de Pellicer es el sexto equipo menos goleado. Sin embargo, de cara a la portería rival hay una enorme diferencia: 53 goles del Elche por solo 40 del Málaga. Y por eso cada uno está donde está.

Las 16 portería a cero del Málaga CF han estado protagonizadas todas por Alfonso Herrero. El meta blanquiazul lo ha jugado todo y ha sido decisivo en muchos partidos. Es el cancerbero de la categoría que en más ocasiones ha logrado quedarse imbatido esta temporada. Las 17 del Elche se han dividido entre dos de sus porteros: 14 de Matías Dituro y 3 de Miguel San Román. Los de Eder Sarabia, en plena lucha por el ascenso directo a Primera, volverán a alinear a su meta titular en el encuentro de este domingo frente al Málaga, el argentino Dituro, la duda está en qué harán los blanquiazules.

¿Oportunidad para Carlos López?

Pellicer no ha despejado la duda del todo en la rueda de prensa previa al choque en el Martínez Valero. Ha asegurado que Carlos López, portero suplente blanquiazul, tendrá minutos en estas dos últimas jornadas, pero no ha aclarado si será contra el Elche o en la última jornada en La Rosaleda frente al Burgos. O en ambas... «Seguramente vaya participando. No sé si contra Elche o Burgos. Él lo sabe. Es un jugador de la casa que ha hecho trabajo invisible con Alfonso. Además, se llevan muy bien. Este partido veremos. Hay que ser honestos con lo que queremos. Con Carlos podemos ganar y si no es ante el Elche, será ante el Burgos», declaró el técnico malaguista este viernes.