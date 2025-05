Pellicer: "El domingo pondré jugadores para ganar"

Sergio Pellicer habló en la previa del encuentro del domingo frente al Elche y siguió la línea de Lobete en rueda de prensa. Pese a que el objetivo ya está cumplido, el técnico explicó que "nuestro reto es conseguir seis puntos y acabar lo más alto posible". Sobre el rival, reconoció que "fue el equipo más superior al que nos hemos enfrentado en La Rosaleda". Una vez más, no quiso hablar del futuro: "Cuando acabe la temporada...".

Final de temporada

"Quedan dos partidos. Nuestro reto es conseguir seis puntos y acabar lo más alto posible. Es un partido ante un rival que en su juego ofensivo es el más avasallador. Tiene muchos argumentos. Hace tres semanas pensaban que este partido sería para ascenso directo. Viene de dos derrotas, cosa que no le había ocurrido. Estamos muy concentrados. Los primeros días después del partido ante el Sporting fueron de alivio pero con muchísima hambre y ambición. Saber que será un partido muy complicado y bonito. Nosotros luchamos por el club grande que representamos. Vamos a por los 58 puntos. El fútbol son momentos. Venimos de un bloque, a nivel de resultados de los últimos cinco partidos, el mejor de la temporada. Estamos en un buen momento y queremos alargarlo".

Motivación deportiva

"Nos quedan siete u ocho días de entrenamiento. Representamos a la afición del Málaga. Ganar dos partidos nos hace subir muchísimas posiciones y a nivel individual, colectivo y como club, nos ayuda. Son partidos muy bonitos. Si necesitáramos un punto, tendríamos más presión. Pero tenemos tensión competitiva. El Elche fue el equipo más superior que hemos enfrentado en La Rosaleda. Tenemos que ser supervivientes y ambiciosos. No tener tentaciones. Ser ordenados e incómodos".

Carlos López

"Seguramente vaya participando. No sé si contra Elche o Burgos. Él lo sabe. Es un jugador de la casa que ha hecho trabajo invisible con Alfonso. Además, se llevan muy bien. Este partido veremos. Hay que ser honestos con lo que queremos. Con Carlos podemos ganar y si no es ante el Elche, será ante el Burgos".

Finalización de contratos

"Como lo he gestionado hasta ahora. No cambio nada. No sé si esperáis un once de caras nuevas. El domingo quiero ganar. Pondré jugadores para ganar. Me da igual que acaben contrato. Muchos se merecen jugar y les pido disculpas. Tengo que ser honesto y poner el equipo para ganar".

Banda izquierda

"Tenemos varias opciones. Dependiendo de las diferentes estructuras que pensemos. Tenemos a Jokin, Puga, Rafita, Cordero, Kevin, Yanis… No lo tengo claro. Tengo dudas. Es un equipo muy avasallador. Es un partido para sufrir y disfrutar sin balón. Con balón, a hacerles daño. Es el equipo que más porterías a cero ha hecho junto a nosotros".

Gestión de la plantilla

"La gente nos engaña y nos hace sentir especiales. Somos unos afortunados. Muchas veces piensan que tienen que jugar más. Tengo que gestionarlo y hay jugadores con los que he sido injusto. Hay competitividad. Claro que me he equivocado. El jugador sufre cuando no juega, pero lo peor es estar lesionado. El momento del otro día en La Rosaleda es para afortunados. Buscamos lo mejor para el equipo".

Renovaciones

"A partir de Burgos me sentaré a hablar. Tenemos que focalizarnos en Elche. La temporada que viene empieza el 17 de agosto. El verano pasado tuvimos pocas vacaciones afortunadamente. Ya veremos en la reunión cuando acabe la temporada".

Manu Molina y Dioni

"Cuando acabe la temporada. Acaban muchos jugadores. Estoy muy contento con sus rendimientos. Son muy especiales. Tienen que estar centrados. Hay que mirar cuando acabe la temporada".

Yanis Rahmani

"Fue decisión técnica, está trabajando muy bien. No le han salido las cosas. Luca Sangalli, Roko Baturina… Son gente que llevan tiempo sin participar. Él está trabajando espectacular. No tengo ninguna queja. En el futuro volverá a ser el que era".