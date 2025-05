Yanis Rahmani, otra vez fuera de la convocatoria

El Málaga CF ha anunciado la lista de 23 jugadores que viajan este sábado hasta Elche para buscar los 55 puntos. No hay ningún objetivo directo en juego, pero sí grandes recompensas de cara a la próxima temporada en función de la clasificación. Sergio Pellicer ya fue claro en su mensaje durante la rueda de prensa: "Tengo que ser honesto y poner el equipo para ganar". Y a las bajas y altas, se une algún mensaje de futuro.

Convocatoria

La convocatoria ha quedado de la siguiente forma: Alfonso Herrero, Gabilondo, Carlos Puga, Einar Galilea, Álex Pastor, Juanpe, Roko Baturina, David Larrubia, Kevin Medina, Manu Molina, Carlos López, Murillo, Dioni, Luismi, Nelson Monte, Dani Lorenzo, Sangalli, Lobete, Antoñito Cordero, Chupete, Izan Merino, Rafita y Rafa Rodríguez.

Las principales novedades con respecto al partido contra el Sporting de Gijón son Einar Galilea, de vuelta tras cumplir sanción por la tarjeta roja contra el Eldense y el canterano Rafita. Además, se caen de la lista Víctor García, obligado a cumplir con el ciclo de tarjetas amarillas y el canterano Ángel Recio. Dani Sánchez, Haitam, Ramón y Aarón Ochoa continúan al margen por sus respectivas lesiones.

Convocatoria del Málaga CF para viajar a Elche. / Málaga CF

Yanis Rahmani

No obstante, en un momento de la temporada en el que no sobran jugadores de banda, el técnico blanquiazul ha vuelto a dejar fuera de la lista a Yanis Rahmani. Ha jugado solo cinco minutos -contra el Granada- en el último mes y medio, y su futuro parece muy lejos de Martiricos sin atisbos de ninguna renovación. Esto aseguró Pellicer en la previa: "Está trabajando muy bien. No le han salido las cosas. Luca Sangalli, Roko Baturina… Son gente que llevan tiempo sin participar. Él está trabajando espectacular. No tengo ninguna queja. En el futuro volverá a ser el que era".

Ese futuro no parece que sea vistiendo la camiseta del Málaga CF. Contra el Burgos aspira a tener esa oportunidad que no ha tenido ni contra el Sporting de Gijón ni este domingo, a partir de las 18.30 horas, frente al Elche.