Elche CF-Málaga CF: La ambición por bandera

Con la permanencia matemática, ¿y ahora qué? Podría ser un pensamiento recurrente entre los aficionados si no fuera por las últimas palabras de Sergio Pellicer: «El domingo quiero ganar». Y no hay más. Es el deseo y el objetivo que le ha marcado el técnico blanquiazul al Málaga CF en el último desplazamiento de la temporada (18.30 horas/LaLiga TV). Ahora bien, contra un Elche que necesita ganar a la desesperada para no descolgarse del ascenso directo a Primera División.

El equipo blanquiazul ha cumplido el objetivo, ya hay movimientos para el próximo curso, pero aún hay camino que recorrer con la clasificación al rojo vivo. El mensaje que se manda desde el vestuario es claro porque también Julen Lobete insistió en marcar el horizonte en esos 58 puntos que pueden traer más de medio millón de euros para la próxima temporada. Esa es la diferencia entre quedar más arriba o más abajo para recoger lo máximo posible del reparto de los ingresos por derechos de televisión.

Carlos López, portero del Málaga CF, durante un entrenamiento de esta semana en el anexo de La Rosaleda. / Álex Zea

Rotaciones justas

Por eso Pellicer quiere ganar, entre otras muchas cosas, y por eso quiere poner sobre el césped del Martínez Valero al mejor equipo posible. Por primera vez en toda la temporada, todos los focos apuntan a la portería. ¿Alfonso Herrero o Carlos López? No habría pregunta en condiciones normales, pero la permanencia le puede dar la oportunidad al canterano de aparecer en escena en LaLiga Hypermotion. Si no es en Elche, será en Burgos, pero va a ser el titular en algún momento.

A partir de ahí, hay otras cuestiones a resolver como la banda izquierda. Con la sanción de Víctor García y la lesión de Dani Sánchez, Pellicer necesita otro truco de magia. Una posibilidad pasa por recuperar la línea de tres centrales, ya con Einar Galilea de vuelta, y colocar a un carrilero o dejar la defensa de cuatro con Murillo. No habrá grandes revoluciones en un partido que ya traer los últimos minutos de algunos futbolistas con la camiseta del Málaga CF.

Un rival bajo presión

Con muchísima más presión va a llegar el Elche. De hecho, con el agua al cuello. El equipo de Eder Sarabia salió de la jornada 38 como líder de la categoría y con cuatro puntos de ventaja sobre el Levante. Lo tenían prácticamente hecho, a un suspiro de colocar los dos pies en Primera División, pero dos derrotas consecutivas contra el conjunto granota (1-3) y el Huesca (2-1) le han retrasado hasta la tercera posición y sin depender de sí mismos para conseguir el ascenso.

El ascenso en juego

71 puntos le empatan contra el Mirandés, aunque con el average en contra. Por eso el Martínez Valero, a las puertas de un ambiente espectacular, va a tener un ojo puesto en lo que ocurra en el Mirandés-Almería que lo puede cambiar todo para la última jornada. Así que la obligación es máxima para el rival del Málaga CF, que cuenta en sus filas con el exblanquiazul Aleix Febas. Germán Valera, Bambo Diaby, Elbasan Rashani y Yago de Santiago serán las bajas del equipo alicantino.

¿Quién dijo tranquilidad? El Elche se la juega ante su afición, pero el Málaga CF no quiere entender de tranquilidad en el final de una temporada que le ha confirmado para la temporada 2025/26 de Segunda División.