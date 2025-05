Doble ración de exmalaguistas en la selección española: Huijsen... y al fin Isco

El seleccionador Luis de la Fuente ha hecho pública la lista de jugadores, con doble representación de exfutbolistas del Málaga CF, que formarán parte de la convocatoria que disputará la Final Four de la Nations League en tierras alemanas entre los próximos días 4 y 8 de junio. España se estrenará el próximo 5 de junio en Stuttgart (Alemania) ante Francia y en caso de ganar, la final se jugará el domingo 8 de junio en Múnich, ante el ganador del partido entre Alemania o Portugal. Los de De la Fuente acuden con un objetivo claro, como comentaba el propio seleccionador, "ser el primer equipo de la historia en ganar dos ediciones de la Nations League".

Isco vuelve a la selección por primera vez desde 2019. / EFE

Isco y Huijsen

Todos los focos estaban pendientes de las sorpresas que pudiera anunciar el seleccionador nacional, pero hubo un nombre por encima de todos: Isco, al fin. Han tenido que pasar muchos años para que el malagueño aspire a recuperar la camiseta de la sección por primera vez desde 2019. Desde entonces, su paso como internacional se ha visto apagado hasta este verano. Ni la Eurocopa, ni el último Mundial ni tampoco la UEFA Nations League. No ha sido hasta ahora, después de muchos meses brillando en el Betis y a las puertas de disputar la final de la Conference League, cuando ha recibido la llamada de De la Fuente.

No será el único malagueño en el vestuario porque ahí se encontrará con un 'vecino': Dean Huijsen. El defensa central, ya confirmado como nuevo jugador del Real Madrid, vuelve a la selección después de su gran estreno en la última convocatoria pasando de ser una promesa a convertirse en una realidad.

Otras ausencias

Quién no ha entrado finalmente en la lista es Rodri, que sigue los pasos de la recuperación de su lesión de ligamentos, y aunque debutó ya con el Manchester City, De la Fuente ha preferido respetar los tiempos de su proceso y no forzarle con dos partidos de máxima exigencia. Tampoco Ferran Torres se ha recuperado a tiempo de su apendicitis, y se ha quedado fuera de la lista. No repite el madridista Raúl Asencio, que estuvo en la última lista ante Países Bajos, aunque no debutó, ni Aymeric Laporte, quien ha faltado a las últimas convocatorias.

Convocatoria completa

Porteros: Unai Simón (Athletic), David Raya (Arsenal) y Álex Remiro (Real Sociedad).

Defensas: Óscar Mingueza (Celta), Pedro Porro (Tottenham), Dani Vivian (Athletic), Pau Cubarsí (Barcelona), Robin Le Normand (Atlético), Dean Huijsen (Bournemout), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) y Marc Cucurella (Chelsea)

Centrocampistas: Martín Zubimendi (Real Sociedad), Gavi (Barcelona), Fermín (Barcelona), Isco (Betis), Mikel Merino (Arsenal), Fabián Ruiz (PSG), Pedri (Barcelona) y Álex Baena (Villarreal)

Delanteros: Lamine Yamal (Barcelona), Nico Williams (Athletic), Dani Olmo (Barcelona), Yeremy Pino (Villarreal), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Samu Omorodion (Porto) y Álvaro Morata (Galatasaray).